Военное положение в Украине продлено до 4 мая 2026 года. Таким образом, граждане в возрасте от 18 до 60 лет, которые по состоянию здоровья признаны годными к службе, могут быть мобилизованы в ряды Вооруженных сил Украины.

Что изменится в мобилизации с 1 февраля 2026 года, мы спросили у младшего юриста практики военного и семейного права юридической компании RELIANCE Мавиле Вилимовской.

Мобилизация с 1 февраля: будут ли изменения в бронировании

С 1 февраля 2026 года происходят важные изменения в порядке бронирования военнообязанных работников критически важных предприятий. Прежде всего речь идет о возвращении стандартного срока — 72 часа.

Юрист рассказала, что со дня вступления в силу постановления КМУ от 8 декабря 2025 года №1608 и до 1 февраля 2026 года включительно действовали временные, исключительные положения. На этот период при бронировании военнообязанных работников предприятий, признанных критически важными, перевод работника на специальный воинский учет осуществлялся в срок до 24 часов с момента формирования списка на бронирование — без учета общего 72-часового срока.

Более того, на тот же период действовало еще одно важное послабление, а именно — аннулирование отсрочки от призыва для таких работников осуществлялось без ограничения по периодичности. Другими словами, руководитель критически важного предприятия или учреждения мог отменять бронирование без соблюдения правила “не чаще одного раза в пять календарных дней”.

Однако с 1 февраля 2026 года эти временные нормы теряют силу.

Это означает возвращение к общему, стандартному правовому режиму:

срок перевода на специальный воинский учет снова составит 72 часа;

аннулирование бронирования снова будет происходить с соблюдением ограничения по частоте, а именно не чаще одного раза в пять календарных дней.

Изменения в закон о мобилизации: чего ожидать с 1 февраля

Закон о мобилизации с 1 февраля существенно не изменится. В целом, по состоянию на начало 2026 года мобилизационная система в Украине переходит в новую, более цифровую и централизованную модель. Государство делает акцент не на введении принципиально новых правил мобилизации, а на изменении инструментов их реализации.

Эксперт рассказала, что в первую очередь речь идет о фактическом отказе от бумажных военно-учетных документов как основных. Приоритет отдается электронному формату — Резерв ID, который формируется на основании данных Реестра Оберіг через приложение Резерв+.

— Бумажные военные билеты больше не изготавливаются и остаются лишь дополнительным подтверждением, тогда как ключевое значение имеет именно электронный документ с возможностью проверки через QR-код, — подчеркнула юрист.

Февраль 2026: новые правила мобилизации и электронные уведомления

Параллельно государство расширяет цифровое взаимодействие с военнообязанными. В 2026 году в приложении Резерв+ внедряются уведомления, в частности о направлении повесток, наличии штрафов или ходе административных процедур.

Еще одним элементом общей модели становится автоматизация воинского учета. Вводится экспериментальный проект автоматической постановки на учет, в частности для лиц, достигших 18 лет, а также для граждан в возрасте от 18 до 60 лет, находящихся за границей. В таких случаях учет осуществляется без личного посещения ТЦК и без прохождения военно-врачебной комиссии.

Мобилизация с 1 февраля 2026 года в Украине: как будут вручать повестки

В то же время порядок вручения повесток с 1 февраля 2026 года принципиально не меняется. Повестки и в дальнейшем могут вручаться не только представителями ТЦК, но и уполномоченными должностными лицами органов власти, предприятий или силовых структур, в пределах их полномочий, и в любых публичных или служебных местах.

— Таким образом, общее состояние мобилизации с 1 февраля 2026 года характеризуется не усилением призывных механизмов, а усилением учета, цифрового контроля и персональной ответственности, где ключевую роль играют электронные реестры, автоматизация процессов и унификация правил для всех военнообязанных, — резюмировала юрист.

