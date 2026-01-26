Президент Владимир Зеленский 26 января подписал указ, которым внес изменения в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Соответствующий указ №80/2026 опубликован на официальном сайте главы государства.

Зеленский обновил состав СНБО

Согласно документу, в состав СНБО вернулся бывший министр обороны Денис Шмыгаль, который сейчас занимает должности первого вице-премьер-министра и министра энергетики.

Также членом Совета национальной безопасности и обороны стал действующий министр обороны Михаил Федоров.

Из состава СНБО был выведен бывший глава Службы безопасности Украины Василий Малюк.

Обновление персонального состава Совбеза осуществлено на основании ранее принятых указов о формировании перечня лиц, ответственных за вопросы национальной безопасности.

Остальные члены Совета продолжают выполнять свои обязанности в соответствии с действующими списками.

Напомним, 5 января на сайте Офиса президента был обнародован ряд указов, касающихся кадровых изменений в СНБО и Службе безопасности Украины.

В частности, в состав Совета национальной безопасности и обороны тогда вошел Кирилл Буданов.

В СБУ были назначены новые заместители главы службы и руководитель Антитеррористического центра.

К слову, 23 января Зеленский внес изменения в персональный состав Ставки верховного главнокомандующего.

В состав Ставки были включены Михаил Федоров и Денис Шмыгаль. Из состава Ставки выведен Василий Малюк.

