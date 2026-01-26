ВСУ опровергли полную оккупацию Орехово-Васильевки в Донецкой области
- Силы обороны опровергли информацию о полной оккупации Орехово-Васильевки в Донецкой области.
- Украинские военные удерживают позиции в районе населенного пункта и отражают атаки противника.
Силы обороны опровергли распространенную в отдельных украинских СМИ информацию о якобы полной оккупации Орехово-Васильевки в Донецкой области.
Об этом сообщает в Facebook группировка войск Восток.
В ВСУ опровергли оккупацию Орехово-Васильевки
— На днях некоторые украинские информационные ресурсы распространили недостоверную информацию о том, что населенный пункт Орехово-Васильевка в Донецкой области якобы находится под полным контролем противника. Сообщаем, что эта информация не соответствует действительности, — говорится в сообщении.
Отмечается, что украинские подразделения по-прежнему находятся в районе населенного пункта и удерживают занятые позиции.
Военнослужащие 30-й отдельной механизированной бригады отражают атаки противника и уничтожают живую силу врага, несмотря на существенное давление со стороны россиян.
— Обстановка остается сложной и динамичной, однако утверждения о полной оккупации населенного пункта являются преждевременными и некорректными, — заявили в группировке.
Военные также призвали представителей СМИ и администраторов информационных ресурсов проверять источники и пользоваться исключительно официальными сообщениями.
Ранее аналитический проект DeepState сообщал, что россияне продвинулись вблизи населенного пункта Орехово-Василевка Донецкой области.
Напомним, в Генштабе заявляли, что сообщения Кремля о якобы захвате Гуляйполя и Мирнограда не соответствуют действительности.