Генштаб подтвердил поражение российского ЗРК Тор-М2 в Крыму
- Силы обороны Украины поразили российский зенитный ракетный комплекс Тор-М2 вблизи поселка Кача в оккупированном Крыму.
- В Генеральном штабе ВСУ подтвердили успешную атаку, отметив, что она состоялась в рамках операции по снижению наступательного потенциала агрессора.
Силы обороны Украины поразили зенитный ракетный комплекс Тор-М2 во временно оккупированном Крыму.
Информацию об этом подтвердили в Генеральном штабе ВСУ.
Поражение объекта ПВО РФ в Крыму
Как утверждают в Генштабе ВСУ, подразделения Сил обороны Украины поразили зенитный ракетный комплекс Тор-М2 вблизи поселка Кача на временно оккупированной территории Крыма.
По информации Генштаба ВСУ, атака на объект российской системы противовоздушной обороны (ПВО) состоялась в рамках снижения наступательного потенциала страны-агрессора.
– Масштабы ущерба уточняются. Продолжение следует! Слава Украине, – говорится в сообщении.
19 января сообщалось, что спецназовцы Центра спецопераций Альфа Службы безопасности Украины уничтожили и вывели из строя ключевые элементы системы противовоздушной обороны России на сумму около $4 млрд в течение 2025 года.
Среди них – системы С-300, С-350 и С-400, ЗРК Бук-М1 и Бук-М2, зенитные ракетно-пушечные комплексы Панцирь-С1 и Панцирь-С2, а также ЗРК Тор-М1, Тор-М2 и Тор-М3.
Как рассказали в СБУ, в то же время значительные потери понесли российские средства радиолокационной разведки и наведения, без которых невозможно организовать полноценную работу ПВО.
Фото: Минобороны России