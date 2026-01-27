Силы обороны Украины поразили зенитный ракетный комплекс Тор-М2 во временно оккупированном Крыму.

Информацию об этом подтвердили в Генеральном штабе ВСУ.

Поражение объекта ПВО РФ в Крыму

Как утверждают в Генштабе ВСУ, подразделения Сил обороны Украины поразили зенитный ракетный комплекс Тор-М2 вблизи поселка Кача на временно оккупированной территории Крыма.

Сейчас смотрят

По информации Генштаба ВСУ, атака на объект российской системы противовоздушной обороны (ПВО) состоялась в рамках снижения наступательного потенциала страны-агрессора.

– Масштабы ущерба уточняются. Продолжение следует! Слава Украине, – говорится в сообщении.

19 января сообщалось, что спецназовцы Центра спецопераций Альфа Службы безопасности Украины уничтожили и вывели из строя ключевые элементы системы противовоздушной обороны России на сумму около $4 млрд в течение 2025 года.

Среди них – системы С-300, С-350 и С-400, ЗРК Бук-М1 и Бук-М2, зенитные ракетно-пушечные комплексы Панцирь-С1 и Панцирь-С2, а также ЗРК Тор-М1, Тор-М2 и Тор-М3.

Как рассказали в СБУ, в то же время значительные потери понесли российские средства радиолокационной разведки и наведения, без которых невозможно организовать полноценную работу ПВО.

Фото: Минобороны России

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.