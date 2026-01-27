За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 93 боевых столкновения.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Противник нанес 67 авиационных ударов, сбросил 144 управляемые авиабомбы.

Кроме того, применил 3198 дронов-камикадзе и осуществил 2935 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Карта боевых действий в Украине на 27 января 2026

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 434-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

