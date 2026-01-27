Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
1 мин.
Карта боевых действий на 27 января 2026 года – ситуация на фронте
За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 93 боевых столкновения.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Противник нанес 67 авиационных ударов, сбросил 144 управляемые авиабомбы.
Кроме того, применил 3198 дронов-камикадзе и осуществил 2935 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.
Карта боевых действий в Украине на 27 января 2026
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 434-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
