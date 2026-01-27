В Киеве работают 54 пункта несокрушимости полиции и ГСЧС. Это районные управления и пожарные части. Также работают пункты, которые устанавливают местные администрации – стационарные и мобильные.

Об этом сообщил в интервью РБК Украина министр внутренних дел Игорь Клименко.

Пункты несокрушимости в Киеве

— ГСЧС, полиция уже столько несвойственных функций на себя взяли, но выбора нет. Миллионы людей замерзают, нужно что-то делать, чтобы помочь. Вот и привлекаем все наши силы, открываем свои пункты обогрева и даже целые палаточные городки, — отметил министр.

По его словам, пункты несокрушимости должны соответствовать следующим критериям:

предоставлять людям места для обогрева;

обеспечить возможность зарядить гаджеты;

бесплатный доступ к горячему чаю и воде.

— Пункты обогрева ГСЧС появились как реакция на увеличение жалоб от жителей. Когда линия 112 заработала на прием звонков об отсутствии электро-, тепло- и водоснабжения в домах, мы увидели, где нужно приблизить пункты к людям, — рассказал Клименко.

На основе анализа информации, полученной от киевлян, во дворах многоэтажек, где ситуация была наиболее сложной, начали появляться пневмокаркасные палатки.

Клименко добавил, что в минувшие выходные на Троещине были развернуты палаточные городки. В них есть кровати. Они предназначены для людей, которым нужна домедицинская помощь.

В палаточных городках также есть доступ к Интернету, воде и горячему чаю.

Увеличение патрулей на улицах Киева

Министр рассказал, что с ослаблением комендантского часа увеличилось количество людей на улицах Киева, однако количество преступлений не увеличилось.

По словам Клименко, примерно на 30% увеличилось количество полицейских патрулей. Ежесуточно на службу заступают более 1 200 полицейских в составе более 450 патрулей.

Полицейские во время патрулирования используют громкоговорители, чтобы информировать людей о работе пунктов несокрушимости, где можно согреться, а также предупреждают о воздушной тревоге.

Напомним, 15 января в связи с чрезвычайной ситуацией в энергетике президент Владимир Зеленский поручил Министерству внутренних дел информировать население о ситуации с обеспечением энергетикой через линию 112.

