В январе погода в Украине действительно удивила, ведь было довольно холодно, поэтому многие люди уже устали от морозов и ждут ощутимого потепления.

Какая погода будет в феврале 2026 года, читайте в нашем материале.

Что будет происходить до конца января: прогноз погоды

Как рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха, до конца месяца ожидается переменчивая и неустойчивая погода. На нее будут влиять атмосферные фронты в зоне пониженного давления и поступление теплого влажного воздуха преимущественно с юга, из-за чего температура ощутимо повысится.

Сейчас смотрят

В то же время 27 января в восточных областях, а также в Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях еще будет ощущаться влияние холодной воздушной массы с востока. Там ночью ожидается -11…-16°, днем -3…-8°.

На большей части территории страны в течение суток будет 0…-5°, а на западе возможно повышение до +3°. На Закарпатье, на юге Одесской области и в Крыму днем температура достигнет +3…+9°.

28 января ночью прогнозируют 0…-8°, днем от -2° до +3°, а в южных регионах воздух будет прогреваться до +4…+10°. В четверг ночью станет немного теплее, тогда как дневные показатели существенно не изменятся.

Начиная с четверга, осадки распространятся на всю территорию Украины. Ожидается, что это будут дожди с мокрым снегом. Уже в пятницу к территории Украины будет приближаться циклон с юго-запада.

Таким образом, в ближайшие дни будут преобладать воздушные потоки с юго-востока. В четверг направление ветра изменится, и появится северная составляющая.

Погода на февраль 2026: прогноз

По данным начальницы отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Натальи Голени, погода в феврале 2026 года будет переменчивой. Начало февраля будет более зимним, с морозами.

Далее возможны периоды потепления, которые будут чередоваться с похолоданиями. На севере и западе страны температура прогнозируется в пределах климатической нормы, тогда как на юге и востоке температура может быть примерно на 1,5° выше средних значений.

Некоторые расчеты указывают, что в целом погода в феврале 2026 года может оказаться теплее нормы примерно на 2°. Первая декада февраля, скорее всего, будет более холодной, а в дальнейшем температура будет колебаться волнами, а именно от плюсов до минусов.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.