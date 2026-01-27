Открыть ФЛП достаточно просто, а вот разобраться с налогами, отчетами и учетом сложнее, чем запустить сам бизнес. Человек может быть отличным мастером или продавцом, но с декларациями и ЕСВ все сложнее.

Многие предприниматели хорошо разбираются в своем деле, но теряются, когда речь заходит о декларациях, реквизитах, книгах учета и электронных сервисах налоговой.

Преимущественное количество трудностей возникает не из-за сложности процессов, а из-за отсутствия понятной системы, инструкции. Однако если сразу организовать работу правильно, отчетность потребует минимум времени.

Что будет, если вовремя не уплатить налоги

По информации Государственной налоговой службы, если налоги не уплатить в установленный законом срок, это не проходит без последствий. За просрочку предусмотрена финансовая ответственность, в частности штрафы и пеня.

Ответственность за неуплату налогов:

Если предприниматель задержал платеж до 30 календарных дней после предельной даты, придется заплатить штраф в размере 10% от суммы налогового долга.

Если же налоги не уплачены более 30 календарных дней, штраф увеличивается и составляет 20% от суммы долга.

Кроме штрафа, на сумму неуплаченных налогов начисляется пеня. Она начинает начисляться после истечения установленного срока оплаты.

Если налогоплательщик самостоятельно определил сумму налогового обязательства, пеня начинает начисляться через 90 дней после последнего дня предельного срока уплаты. То есть чем дольше не платить налоги, тем больше сумма к уплате, за счет штрафов и пени.

Неправильные счета или назначения платежа также могут привести к штрафам. Поэтому лучше использовать актуальные реквизиты для уплаты налогов, чтобы деньги поступили получателю. То же самое и с расчетами.

Что такое Вчасно.Звіт и почему это удобно для ФЛП

Вчасно.Звіт — это онлайн-платформа, созданная для ФЛП и малого и среднего бизнеса. Ее идея проста: собрать финансы, отчетность и документы в одном месте, чтобы предприниматель не тратил время на поиски по разным сервисам.

Через платформу можно:

подавать отчетность в налоговую;

платить налоги без комиссии по правильным реквизитам;

вести книгу учета;

создавать первичные документы.

Речь идет о счетах, актах, накладных. Также доступен документооборот в электронном виде, что удобно для тех, кто работает с клиентами онлайн или из разных городов.

Быстрый старт — это услуга, когда специалист помогает предпринимателю настроить учет в сервисе, показывает, как правильно подавать отчеты, платить налоги, автоматизировать процессы и синхронизировать банки и ПРРО. Таким образом, новичок не боится сделать что-то не так.

ФЛП получает не программу, а систему, которая понятно работает. Когда процессы налажены, отчетность перестает вызывать стресс, поэтому предприниматель может сосредоточиться на клиентах и развитии дела.

Преимущества платформы Вчасно.Звіт

С Вчасно.Звіт предприниматель может управлять своим ФЛП из одного кабинета, не переключаясь между десятками сервисов и вкладок. Вся работа с финансами, отчетами и документами собрана в одной точке. Это удобно для тех, кто ценит время и порядок. Ведь когда под рукой есть понятный калькулятор налогов, предприниматель видит реальные суммы и не действует наугад.

Сервис легко сочетается и с кассовыми решениями. Есть интеграция с Вчасно. Касса, а также с другими РРО и ПРРО, поэтому данные передаются автоматически, без ручного дублирования и путаницы в цифрах.

Если предприниматель ведет более одного ФЛП, не нужно создавать отдельные аккаунты, ведь всем можно управлять через общий кабинет. Это экономит время, когда деятельность разноплановая.

Налоговая отчетность тоже не требует лишних движений. Система помогает подготовить необходимые формы и отправить их в ГНС онлайн, поэтому процесс становится понятным даже для тех, кто раньше не сталкивался с этим.

Документы можно создавать на основе готовых шаблонов, вести их учет и подписывать в электронном виде. Все происходит в рамках одного сервиса, без необходимости подключать дополнительные программы.

Отдельный плюс — это интеграция с банками, в частности monobank и ПриватБанк. Предприниматель может осуществлять платежи, видеть поступления и работать с банковскими операциями прямо в своем кабинете, не заходя каждый раз в отдельное банковское приложение.

