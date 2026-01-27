За прошедшие сутки на фронте Силы обороны Украины ликвидировали около тысячи российских захватчиков.

Об этом говорится в сведении Генерального штаба ВСУ.

Потери врага на 27 января 2026 года

  • личного состава – около 1 235 060 (+820);
  • танков – 11 609 (+1);
  • боевых бронированных машин – 23 954 (+3);
  • артиллерийских систем – 36 691 (+47);
  • РСЗО – 1 628 (+2);
  • средств ПВО – 1 286;
  • самолетов – 434;
  • вертолетов – 347;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 116 712 (+899);
  • крылатых ракет – 4 205;
  • кораблей / катеров – 28;
  • подводных лодок – 2;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 76 025 (+119);
  • специальной техники – 4 051.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 434-е сутки.

Сейчас смотрят

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Читайте также
Атака на Одессу: повреждены дома, среди пострадавших — ребенок
атака на Одесу 27.01.26

Связанные темы:

Война в УкраинеПотери РФГенеральный штаб Украины
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.