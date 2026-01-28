По состоянию на конец прошедших суток на фронте произошло 93 боевых столкновения. Враг нанес 67 авиационных ударов, сбросив 184 управляемые авиабомбы. Кроме того, российские захватчики применили 5261 дрон-камикадзе и осуществили 2993 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.

Карта боевых действий в Украине на 28 января 2026 года

Потери врага на 28 января

личного состава – около 1 236 570 (+690) человек,

танков – 11 609 ед.,

боевых бронированных машин – 23 958 (+4) ед.,

артиллерийских систем – 36 713 (+22) ед.,

РСЗО – 1 629 (+1) ед.,

средств ПВО – 1 286 ед.,

самолетов – 434 ед.,

вертолетов – 347 ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 117 724 (+1 012) ед.,

крылатых ракет – 4 205 ед.,

кораблей / катеров – 28 ед.,

подводных лодок – 2 ед.,

автомобильной техники и автоцистерн – 76 102 (+77) ед.,

специальной техники – 4 053 (+2) ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 435-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Сейчас смотрят

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.