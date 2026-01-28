Марта Бондаренко, редактор ленты
2 мин.
Карта боевых действий на 28 января 2026 года – ситуация на фронте
По состоянию на конец прошедших суток на фронте произошло 93 боевых столкновения. Враг нанес 67 авиационных ударов, сбросив 184 управляемые авиабомбы. Кроме того, российские захватчики применили 5261 дрон-камикадзе и осуществили 2993 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.
Карта боевых действий в Украине на 28 января 2026 года
Потери врага на 28 января
- личного состава – около 1 236 570 (+690) человек,
- танков – 11 609 ед.,
- боевых бронированных машин – 23 958 (+4) ед.,
- артиллерийских систем – 36 713 (+22) ед.,
- РСЗО – 1 629 (+1) ед.,
- средств ПВО – 1 286 ед.,
- самолетов – 434 ед.,
- вертолетов – 347 ед.,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 117 724 (+1 012) ед.,
- крылатых ракет – 4 205 ед.,
- кораблей / катеров – 28 ед.,
- подводных лодок – 2 ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн – 76 102 (+77) ед.,
- специальной техники – 4 053 (+2) ед.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 435-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ, ISW
