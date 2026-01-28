Российские оккупанты ежедневно накапливают силы в Серебрянском лесу и Северске Донецкой области, чтобы штурмовать и установить контроль над Дроновкой, Платоновкой и Закатным.

Об этом сообщает пресс-центр 7 корпуса ДШВ.

РФ накапливает силы для штурма вдоль Северского Донца

Военные отмечают, что ситуация вокруг Дроновки усложняется. Подразделения 81 бригады 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ ведут позиционную борьбу за удержание поселка и наносят российским оккупантам потери.

— Подразделения 81 бригады круглосуточно обнаруживают врага и его средства и наносят поражение. В частности, зенитные экипажи уничтожают разведывательные и ударные дроны противника, которые постоянно работают по позициям наших воинов, — отмечают в 7 корпусе ВСВ.

На этой неделе подразделения Сил беспилотных систем обнаружили и уничтожили САУ Акация, которую россияне пытались замаскировать в Серебрянском лесу.

На данном участке фронта враг хочет получить контроль над прибрежными территориями вдоль реки Северский Донец и закрепиться на господствующих высотах. В случае успеха захватчики смогут атаковать тыловую зону подразделений Сил обороны Украины.

Что касается тактики россиян, то она остается неизменной: небольшими группами от двух человек оккупанты пытаются проникнуть в межпозиционное пространство подразделений 81 оаембр.

Чтобы оставаться незамеченными, россияне используют антитепловые плащи ночью, а днем маскировочные халаты и неблагоприятные погодные условия.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 435-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

