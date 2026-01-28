Президент Украины Владимир Зеленский провел ежедневный селектор, на котором обсудили последствия российских ударов и восстановительных работ в разных регионах.

Зеленский о ситуации в Киеве и области

Как заявил Владимир Зеленский, в Киевской области произошло попадание российского дрона по жилому дому в Белогородке, в результате чего погибли два человека.

– Мои соболезнования родным и близким. Четырехлетнего ребенка удалось спасти. Оказывается помощь пострадавшим от этого удара, – сказал президент.

По его словам, в Киевской области до сих пор продолжаются значительные отключения потребителей от электричества.

Он рассказал, что в Киеве частично удалось уменьшить количество домов, которые до сих пор без отопления. По состоянию на сегодня, таких домов более 700 в трех районах столицы.

– Ремонтные бригады работают по максимуму. На помощь столице привлечены бригады почти со всей нашей страны. Но нужно значительно больше оперативности в решениях именно на городском уровне в Киеве, – сказал Зеленский.

Президент отметил, что был доклад МВД о предоставлении помощи и горячего питания в пунктах поддержки и обогрева. В частности, за вчерашний день 6,2 тыс. человек получили горячее питание.

По его мнению, есть достаточный ресурс в резерве, чтобы при необходимости увеличить возможности пунктов поддержки и обогрева, а также объемы горячего питания.

Зеленский о ситуации в других регионах

Отдельно во время селектора обсудили ситуацию в Харькове, Сумской области и Чернигове, рассказал президент Украины.

По его словам, в Запорожье продолжаются работы после удара российской реактивной системы залпового огня. Он отметил, что это был удар прямо по жилому району, рядом с которым нет военных целей.

– Будем справедливо отвечать России на этот и другие подобные обстрелы, – подчеркнул он.

Кроме этого, необходимые силы привлечены в Днепропетровской области для восстановления после ударов по объектам энергетики.

Как отметил президент, речь идет о Синельниковском и Каменском районах, а также Кривом Роге. По состоянию на сегодняшнее утро, в Кривом Роге без отопления были 243 дома.

В то же время были доклады о ситуации в Одессе и области, в Кировоградской, Полтавской, Винницкой и Черновицкой областях, в Херсоне и Николаевской области.

Владимир Зеленский поблагодарил всех работников энергетических компаний, коммунальных служб, ГСЧС Украины, которые задействованы в работах фактически круглосуточно и возвращают людям базовые условия для жизни.

