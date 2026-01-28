РФ готовит новый удар по Украине, сообщил президент Владимир Зеленский, ссылаясь на данные разведки.

Зеленский предупредил о подготовке нового удара по Украине

В своем вечернем видеообращении глава государства заявил, что получил от разведки информацию о подготовке Россией новой атаки на Украину.

— Знаем и о том, что россияне готовятся к новому удару. Разведка дает информацию об этом, нужно, чтобы сейчас Америка, сейчас Европа, сейчас все партнеры понимали, как это дискредитирует дипломатические переговоры. Каждый из российских ударов, — сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что новые удары по Украине, российские штурмы на фронте дискредитируют мирный процесс.

— Когда есть столько дипломатических усилий, чтобы завершить эту войну, когда и американцы говорят с россиянами, и европейцы пытаются, нужно, чтобы вся эта дипломатия имела реальный вес для людей – реальное значение в ситуации сейчас. Когда российские удары продолжаются, когда штурмы продолжаются, людям сложно чувствовать, что дипломатия конструктивна и может дать результат, — добавил Зеленский.

Он отметил, что всем, кто действительно хочет мира, нужно думать, как обеспечить, чтобы россияне готовились не к новым массированным атакам, а к окончанию войны. По его словам, у мира есть сила, чтобы это обеспечить, нужно только ею пользоваться – ради мира.

