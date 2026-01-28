Зеленский о послевоенном восстановлении Украины: Определили, что нужно проработать с США
Президент Владимир Зеленский провел встречу с переговорной командой и правительственными чиновниками и определил вопросы, которые необходимо более глубоко проработать в соглашении с Соединенными Штатами о послевоенном восстановлении Украины.
Об этом в соцсетях сообщил глава государства.
Зеленский провел совещание с переговорной командой
Так, на встрече в Офисе президента присутствовали глава ОПУ Кирилл Буданов, народный депутат и член переговорной команды Давид Арахамия, премьер-министр Юлия Свириденко и секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров.
По словам Зеленского, работа с американской стороной идет активно, и наша сторона работает максимально оперативно.
Президент поблагодарил представителей президента Соединенных Штатов Дональда Трампа за их конструктивную позицию в переговорах.
— Мы должны выйти на результат как можно быстрее, — отметил президент Зеленский.
Напомним, что в ночь на 23 января состоялись трехчасовые переговоры российского диктатора Владимира Путина со спецпредставителями США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером относительно мирного плана для окончания войны. После той встречи Зеленский анонсировал трехстороннюю встречу команд Украины, России и США в Абу-Даби.
Ранее издание Politico со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщило, что Кремль хочет, чтобы электроэнергия, производимая оккупированной россиянами Запорожской АЭС, распределялась между Украиной и Россией.