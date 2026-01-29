Ночью 29 января российские войска осуществили очередную атаку по территории Украины. Под ударом оказался Вольнянск Запорожского района и Одесса.

На фоне последствий обстрелов в Киеве вводятся временные графики отключения электроэнергии.

Параллельно продолжаются сложные дипломатические контакты по завершению войны.

Подробнее об основных событиях ночи читайте в подборке от Фактов ICTV.

Атака на Вольнянск Запорожского района

В ночь на 29 января враг атаковал Вольнянск Запорожского района ударными беспилотниками.

Российские войска нанесли удары по частному сектору города.

В результате атаки разрушены и повреждены жилые дома, возникли пожары.

По предварительным данным, погибли две женщины и мужчина.

Еще один мужчина получил ранения — ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Атака на Одессу

Ночью 27 января враг атаковал Одессу ударными беспилотниками.

В результате обстрела вспыхнул пожар на промышленном объекте. Повреждены складские и производственные здания, грузовые автомобили.

К счастью, погибших и пострадавших нет.

На месте удара продолжается осмотр повреждений.

В то же время утром поступила информация о новой жертве атаки на Одессу 27 января.

Как сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак, сегодня в больнице скончался мужчина 1947 года рождения.

Врачи до последнего боролись за его жизнь, но травмы оказались слишком тяжелыми.

Таким образом, российский обстрел 27 января унес жизни уже четырех человек.

Киев переходит на временные графики отключений света

С полуночи 29 января в столице вводятся временные графики отключения электроэнергии.

Несмотря на серьезный дефицит электричества, энергетикам удалось перейти от экстренных отключений к управляемым графикам.

В то же время в ДТЭК отмечают, что они будут неравномерными в разных районах Киева и не привязаны к привычным очередям — для каждого дома предусмотрено отдельное расписание.

Посмотреть графики можно на сайте и в чат-боте компании. Из-за большой нагрузки возможны задержки в обновлении информации до пяти минут.

Также в ДТЭК предупреждают: в случае ухудшения ситуации из-за морозов или новых обстрелов столица может снова вернуться к экстренным отключениям.

Авиационные потери РФ

Ночью появилась информация, что Россия могла потерять два своих боевых самолета — Су-30 и Су-34.

Эту информацию предварительно подтвердил Центр противодействия дезинформации.

В то же время Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке потерь врага на 29 января сообщил об уничтожении только одного российского самолета.

Военные эксперты отмечают, что Су-30 и Су-34 являются ключевыми элементами тактической авиации РФ.

В частности, Су-34 регулярно применяется для ударов по украинской энергетической инфраструктуре, а потеря таких машин ощутима как с военной, так и с репутационной точки зрения для Кремля.

Переговоры в ОАЭ без Виткоффа и Кушнера

В новом этапе трехсторонних переговоров в Объединенных Арабских Эмиратах на этой неделе не будут участвовать спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер.

Об этом сообщил государственный секретарь США Марко Рубио, отметив, что переговоры будут продолжаться, но в измененном формате.

В то же время он признал, что для Украины вопрос возможных изменений границ остается крайне политически сложным и пока является главным камнем преткновения в переговорах о завершении войны.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 436-е сутки.

