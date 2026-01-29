Графики отключения света 30 января будут действовать по всей Украине
В пятницу во всех регионах Украины будут применять графики почасовых отключений света и графики ограничения мощности для промышленных потребителей.
Графики отключения света в Украине
— Завтра, 30 января, во всех регионах Украины в течение суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей), — говорится в сообщении Укрэнерго.
Причиной введения ограничительных мер являются последствия ракетных и дронных атак России на энергетические объекты.
Ситуация в энергосистеме может меняться. Информацию о времени и объеме возможных отключений по конкретному адресу следует проверять на официальных страницах облэнерго в вашем регионе.
Напомним, в Украине сейчас без отопления находятся более 900 домов, из них 613 расположены в Киеве.
По словам министра развития громад и территорий Украины Алексея Кулебы, дома, которые сейчас остаются без отопления, будут подключать к электроснабжению без ограничения для компенсации отсутствия тепла.
В Киеве начали действовать индивидуальные графики включения света, которые жители каждого дома могут проверить отдельно.
Предыдущие графики отключений и очереди в столице не применяются.