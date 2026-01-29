Командование 122-го полка РФ предоставило недостоверные данные в отчетах о ситуации под Купянском, из-за чего полк пехоты оккупантов оказался в ловушке там, сообщают партизаны.

РФ загнала в ловушку в Купянске свой полк пехоты

Движение АТЕШ со ссылкой на своего агента в составе 122-го мотострелкового полка РФ сообщает о критической ситуации на Купянском направлении. По этим данным, командование полка отчиталось о взятии под контроль ряда позиций в черте Купянска и окрестностях, несмотря на продолжающиеся бои.

Согласно официальным докладам РФ и картам российского штаба, в этом секторе уже находятся войска оккупантов, поэтому огонь артиллерии по этим координатам формально запрещен.

Утверждается, что из-за этого штурмовые группы остались без артиллерийской поддержки, поскольку на штабных картах эти районы уже обозначены как контролируемые российскими войсками.

— Стремясь быстрее доложить в Москву об успехах и усилить переговорные позиции, штаб полка преждевременно отчитался о взятии под контроль ряда позиций в черте города и окрестностях. На бумаге эти квадраты уже числятся как “тыл”, но в реальности там продолжаются ожесточенные бои. В результате штурмовые группы оккупантов, зажатые огнем ВСУ в городской застройке, оказались в бюрократической ловушке, — говорится в сообщении.

В АТЕШ заявляют, что такая ситуация осложняет положение подразделений РФ на передовой.

