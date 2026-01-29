Планы россиян остаются неизменными. Основная задача врага – до конца марта или в начале апреля выйти на административные границы Донбасса. Эти цели не менялись в течение всего прошлого года.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Павел Палиса во время дискуссии Новая страна: ключевые вопросы.

— Миллион раз переносились. Я лично не вижу возможностей у Рашки выполнить эту задачу в срок, — сказал он.

По его словам, в Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях российские войска стремятся создать буферные зоны.

В дальнейших стратегических планах врага — захватить Одессу и Николаев.

— Но объективно, оценивая собственные возможности, топ российского генералитета пока не смотрит в том направлении, – сказал он.

Палиса подчеркнул, что Донбасс остается первоочередной задачей для России, однако важно и создание условий для оперативного успеха на Запорожском направлении.

По его оценке, Россия пытается быстро достичь стратегического успеха, в процессе стабилизации фронта – получить оперативный успех.

Заместитель главы ОП отметил, что пока “оперативный успех смогли реализовать только украинцы”.

— В начале войны, наверное, временно оккупированная часть Запорожской области, наверное, можно учесть, но спишем на эффект внезапности, — добавил Палиса.

Он выразил надежду, что в этом году изменения на фронте произойдут в пользу Украины.

