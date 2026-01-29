Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
Потери РФ на 29 января: ВСУ уничтожили 830 оккупантов и самолет
За прошедшие сутки на фронте Силы обороны ликвидировали более 800 российских оккупантов.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Потери РФ на 29 января 2026 года
- личного состава – около 1 237 400 (+830);
- танков – 11 613 (+4);
- боевых бронированных машин – 23 965 (+7);
- артиллерийских систем – 36 733 (+20);
- РСЗО – 1 629;
- средств ПВО – 1 288 (+2);
- самолетов – 435 (+1);
- вертолетов – 347;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 118 679 (+955);
- крылатых ракет – 4 205;
- кораблей / катеров – 28;
- подводных лодок – 2;
- автомобильной техники и автоцистерн – 76 190 (+88);
- специальной техники – 4 053.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 436-е сутки.
