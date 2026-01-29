За прошедшие сутки на фронте Силы обороны ликвидировали более 800 российских оккупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Потери РФ на 29 января 2026 года

  • личного состава – около 1 237 400 (+830);
  • танков – 11 613 (+4);
  • боевых бронированных машин – 23 965 (+7);
  • артиллерийских систем – 36 733 (+20);
  • РСЗО – 1 629;
  • средств ПВО – 1 288 (+2);
  • самолетов – 435 (+1);
  • вертолетов – 347;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 118 679 (+955);
  • крылатых ракет – 4 205;
  • кораблей / катеров – 28;
  • подводных лодок – 2;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 76 190 (+88);
  • специальной техники – 4 053.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 436-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

