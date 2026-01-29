Выплаты на детей в феврале: виды помощи и размер
Согласно принятому Верховной Радой государственному бюджету на 2026 год, в Украине до 3 209 грн вырос прожиточный минимум с нового года, что почти на 10% больше, чем в прошлом. Учитывая это, размер помощи на детей тоже увеличился.
Социальные выплаты на детей с 1 февраля
- Пособие по беременности и родам
С нового года выросла помощь по беременности и родам. Так, в феврале родители имеют право получить единовременную выплату в размере 50 тыс. грн после рождения ребенка. Раньше эта помощь была 10 320 грн, после чего в течение 36 месяцев выплачивалось по 860 грн ежемесячно (всего 41 280 грн).
Кроме того, можно будет заказать набор вещей для новорожденного с 36-й недели беременности, то есть еще до рождения малыша.
К тому же, ежемесячные выплаты также были обновлены с нового года. Таким образом, беременные женщины без страхового стажа в течение всей беременности получат по 7 тыс. грн.
Такой же размер пособия предусмотрен и для одного из родителей, бабушки, дедушки или опекуна, который ухаживает за ребенком до года.
- Программа поддержки єЯсла
В 2026 году отдельно действует и программа поддержки єЯсла. В ее рамках матерь или другой законный представитель при выходе на работу после достижения ребенком одного года может получить ежемесячную выплату в размере 8 тыс. грн.
Для семей, которые воспитывают ребенка с инвалидностью, выплаты равны 12 тыс. грн (коэффициент 1,5).
- Выплаты для одиноких матерей
Из-за увеличения прожиточного минимума с 1 января 2026 года суммы на детей стали выше.
Так, установлено, что в 2026 году размер прожиточного минимума для детей младше 6 лет равен 2 817 грн, для детей от 6 до 18 лет – 3 512 грн. Для лиц в возрасте от 18 до 23 лет (при условии обучения) – 3328 грн.
Пособие на детей, которые получают одинокие матеря, а также одинокие усыновители определяется как разница между 100% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека за последние шесть месяцев.
Таким образом, размер пособия одиноким матерям рассчитывается индивидуально и зависит не только от прожиточного минимума, но и от доходов семьи.
Минимальные алименты (50% прожиточного минимума):
- до 6 лет – от 1 408,50 грн;
- 6–18 лет – от 1 756 грн;
- 18-23 лет (при условии обучения) — от 1 664 грн.
Максимальные выплаты (до 10 прожиточных минимумов):
- до 6 лет – до 28 170 грн;
- 6–18 лет – до 35 120 грн.
Попечительские выплаты:
- на детей до 6 лет – 7 042 грн (2,5 прожиточных минимумов);
- на детей до 6 лет с инвалидностью – 9 859 грн (3,5 прожиточных минимумов);
- на детей 6–18 лет – 8 780 грн (2,5 прожиточных минимумов);
- на детей 6–18 лет – 12 292 грн (3,5 прожиточных минимумов).
- Социальная помощь для детей с инвалидностью до 18 лет:
Выплаты рассчитываются как процент от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц (70%).
С 1 января 2026 года размер пособия составит 1 816,5 грн. Сумма выплат для детей с инвалидностью также зависит от возраста ребенка и его группы инвалидности, с возможными дополнительными выплатами по уходу или социальной помощью малообеспеченным семьям, которая определяется по специальной формуле.
Другая помощь для детей с 1 февраля
Помощь предусмотрена для:
- многодетных семей — 2 100 грн на ребенка;
- детей ВПЛ — 3 000 грн (без изменений).
Муниципальная няня в феврале будет доступна для:
- детей ВПЛ до 3 лет;
- детей до 6 лет, которые нуждаются в дополнительном уходе;
- детей до 6 лет, если один из родителей имеет инвалидность I-II группы;
- детей до 6 лет в регионах, где не работают детсады (в части Запорожской, Донецкой, Харьковской, Херсонской, Сумской, Черниговской областей).
Возмещение – до 7 100 грн в месяц за ребенка.
Дополнительная поддержка:
Отдельная помощь в размере 50 тыс. грн. предусмотрена на каждого ребенка, который возвращается из депортации, принудительного перемещения или с оккупированных территорий. Выплата не влияет на другие социальные пособия или субсидии.