Делегация Европейской комиссии посетит Киев в феврале 2026 года по случаю годовщины полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом сообщила еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос перед началом заседания Совета Евросоюза по иностранным делам 29 января.

Еврокомиссары приедут в Киев на годовщину великой войны

По словам Марты Кос, в украинскую столицу прибудет группа европейских комиссаров, которая примет участие в мероприятиях к четвертой годовщине начала полномасштабной войны РФ против Украины.

Сейчас смотрят

Она подчеркнула, что Европейский Союз стремится и в дальнейшем оказывать Украине необходимую поддержку, в частности в условиях постоянных российских атак на гражданскую инфраструктуру и население.

Также Марта Кос сообщила, что 29 января министры иностранных дел ЕС обсуждают помощь Украине в энергетической сфере и гуманитарную поддержку.

Отдельно еврокомиссар обратила внимание на целенаправленные удары России по гражданским объектам, в частности по пассажирским поездам, подчеркнув, что такие атаки не являются случайными.

Она отметила, что Европейский Союз и в дальнейшем будет продолжать поддержку Украины.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 436-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.