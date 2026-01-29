Еврокомиссия анонсировала визит в Киев на четвертую годовщину вторжения РФ
- Делегация Еврокомиссии приедет в Киев в феврале 2026 года
- Визит приурочен к четвертой годовщине полномасштабного вторжения РФ.
- В состав делегации войдет еврокомиссар Марта Кос.
Делегация Европейской комиссии посетит Киев в феврале 2026 года по случаю годовщины полномасштабного вторжения России в Украину.
Об этом сообщила еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос перед началом заседания Совета Евросоюза по иностранным делам 29 января.
Еврокомиссары приедут в Киев на годовщину великой войны
По словам Марты Кос, в украинскую столицу прибудет группа европейских комиссаров, которая примет участие в мероприятиях к четвертой годовщине начала полномасштабной войны РФ против Украины.
Она подчеркнула, что Европейский Союз стремится и в дальнейшем оказывать Украине необходимую поддержку, в частности в условиях постоянных российских атак на гражданскую инфраструктуру и население.
Также Марта Кос сообщила, что 29 января министры иностранных дел ЕС обсуждают помощь Украине в энергетической сфере и гуманитарную поддержку.
Отдельно еврокомиссар обратила внимание на целенаправленные удары России по гражданским объектам, в частности по пассажирским поездам, подчеркнув, что такие атаки не являются случайными.
Она отметила, что Европейский Союз и в дальнейшем будет продолжать поддержку Украины.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 436-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.