Уничтожена российская РЛС Небо-СВУ за $100 млн и ряд пунктов управления дронами — Генштаб
- Силы обороны Украины успешно отработали на временно оккупированных территориях Луганской, Запорожской и Херсонской областей.
- Так, была уничтожена радиолокационная станция 1Л119 Небо-СВУ, а также ряд пунктов управления дронами.
- Стоимость уничтоженной российской станции составляет около $100 млн.
На временно оккупированных территориях Луганской, Запорожской и Херсонской областей был поражен РЛС противника и ряд пунктов управления БпЛА.
На ВОТ поражен РЛС врага и ряд пунктов управления дронами
Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, благодаря слаженным действиям Сил обороны Украины, в рамках снижения возможностей ПВО противника, в районе временно оккупированной Лымаровки в Луганской области поражена радиолокационная станция 1Л119 Небо-СВУ.
Примерная стоимость такой станции составляет около $100 млн.
Также поражен ряд вражеских пунктов управления БпЛА. В частности, в районах временно оккупированных населенных пунктов Солодкое, Ровнополье и Новогригоровка (Запорожская обл.), а также еще один — в районе Подстепного (ВОТ Херсонской обл.)
Кроме того, с целью подрыва наступательного потенциала оккупантов поражен состав боеприпасов в районе временно оккупированной Васильевки (Запорожская область).
Попадания зафиксированы, масштабы потерь врага уточняются.
Силы обороны продолжают методически снижать наступательный потенциал российских захватчиков, добавляют в Генеральном штабе.