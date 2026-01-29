На временно оккупированных территориях Луганской, Запорожской и Херсонской областей был поражен РЛС противника и ряд пунктов управления БпЛА.

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, благодаря слаженным действиям Сил обороны Украины, в рамках снижения возможностей ПВО противника, в районе временно оккупированной Лымаровки в Луганской области поражена радиолокационная станция 1Л119 Небо-СВУ.

Примерная стоимость такой станции составляет около $100 млн.

Также поражен ряд вражеских пунктов управления БпЛА. В частности, в районах временно оккупированных населенных пунктов Солодкое, Ровнополье и Новогригоровка (Запорожская обл.), а также еще один — в районе Подстепного (ВОТ Херсонской обл.)

Кроме того, с целью подрыва наступательного потенциала оккупантов поражен состав боеприпасов в районе временно оккупированной Васильевки (Запорожская область).

Попадания зафиксированы, масштабы потерь врага уточняются.

Силы обороны продолжают методически снижать наступательный потенциал российских захватчиков, добавляют в Генеральном штабе.

