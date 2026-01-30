Электронное пенсионное удостоверение онлайн 2026: куда обращаться и какие документы необходимы
В Украине пенсионеры могут оформить электронное пенсионное удостоверение через вебпортал ПФУ. Как заказать электронное пенсионное удостоверение в Украине в 2026 году — читайте на Фактах ICTV.
Как сделать электронное пенсионное удостоверение
Электронное пенсионное удостоверение можно заказать несколькими способами:
- На веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины зайти в личный кабинет и выбрать раздел О пенсионном обеспечении;
- С помощью мобильного приложения Пенсионного фонда. Для этого необходимо выбрать следующие разделы — Коммуникации с ПФУ и Заявление на изготовление пенсионного удостоверения.
Подать онлайн заявление на изготовление пенсионного удостоверения может физическое лицо, которое подготовило необходимый пакет документов.
Электронное пенсионное удостоверение: необходимые документы
Чтобы подать заявление, необходимо заранее подготовить сканированные копии таких документов:
- паспорт;
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
- сканированная копия подписи для электронного пенсионного удостоверения;
- фотография.
Обратите внимание! Размер сканированной копии документа не должен превышать 1 Мб. Формат файла должен быть — JPG, JPEG, PDF, а документы, которые содержат более одной страницы, необходимо прикреплять как один файл.
К сканированной копии подписи есть следующие требования:
- размер файла — от 3 до 5 кБ;
- подпись должна быть выполнена чернилами черного цвета.
Требования к сканированной копии фотографии:
- цветное фото;
- фон белый;
- размер фотографии — 25 × 30 мм;
- размер файла — от 20 до 24 кБ;
- лицо должно составлять 70-80%;
- фотография сделана в течение последних 6 месяцев;
- на фото не должны быть посторонние предметы.
Электронное пенсионное удостоверение выдается в виде платежной карты, которая одновременно является пенсионным удостоверением.
Документ содержит графическую и электронную информацию о владельце, а также ключи квалифицированной электронной подписи.
Электронное пенсионное удостоверение: как получить
Чтобы заказать электронное пенсионное удостоверение, выполните следующие действия:
- на вебпортале ПФУ войдите в личный кабинет с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП);
- нажмите в левом боковом меню на раздел О пенсионном обеспечении;
- выберите Заявление на изготовление пенсионного удостоверения;
- ознакомьтесь с предложенной инструкцией;
- во вкладке Орган ПФУ выберите Главное управление ПФУ;
- заполните необходимые поля анкеты и загрузите сканированные копии документов:
- документ, удостоверяющий личность;
- РНОКПП;
- образец подписи пенсионера;
- фото.
- дайте согласие на обработку персональных данных и сформируйте заявление;
- проверьте внесенные данные и отправьте заявление.
Электронное пенсионное удостоверение изготавливается бесплатно сроком до 30 календарных дней.
В случае, если вам не удалось воспользоваться услугой онлайн, то сделать электронное пенсионное удостоверение можно также обратившись лично в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины (независимо от места пребывания на учете).