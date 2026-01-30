В Украине пенсионеры могут оформить электронное пенсионное удостоверение через вебпортал ПФУ. Как заказать электронное пенсионное удостоверение в Украине в 2026 году — читайте на Фактах ICTV.

Как сделать электронное пенсионное удостоверение

Электронное пенсионное удостоверение можно заказать несколькими способами:

На веб-портале О пенсионном обеспечении ;

; С помощью мобильного приложения Пенсионного фонда. Для этого необходимо выбрать следующие разделы — Коммуникации с ПФУ и Заявление на изготовление пенсионного удостоверения.

Подать онлайн заявление на изготовление пенсионного удостоверения может физическое лицо, которое подготовило необходимый пакет документов.

Электронное пенсионное удостоверение: необходимые документы

Чтобы подать заявление, необходимо заранее подготовить сканированные копии таких документов:

паспорт;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

сканированная копия подписи для электронного пенсионного удостоверения;

фотография.

Обратите внимание! Размер сканированной копии документа не должен превышать 1 Мб. Формат файла должен быть — JPG, JPEG, PDF, а документы, которые содержат более одной страницы, необходимо прикреплять как один файл.

К сканированной копии подписи есть следующие требования:

размер файла — от 3 до 5 кБ;

подпись должна быть выполнена чернилами черного цвета.

Требования к сканированной копии фотографии:

цветное фото;

фон белый;

размер фотографии — 25 × 30 мм;

размер файла — от 20 до 24 кБ;

лицо должно составлять 70-80%;

фотография сделана в течение последних 6 месяцев;

на фото не должны быть посторонние предметы.

Электронное пенсионное удостоверение выдается в виде платежной карты, которая одновременно является пенсионным удостоверением.

Документ содержит графическую и электронную информацию о владельце, а также ключи квалифицированной электронной подписи.

Электронное пенсионное удостоверение: как получить

Чтобы заказать электронное пенсионное удостоверение, выполните следующие действия:

на вебпортале ПФУ войдите в личный кабинет с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП);

нажмите в левом боковом меню на раздел О пенсионном обеспечении;

выберите Заявление на изготовление пенсионного удостоверения ;

; ознакомьтесь с предложенной инструкцией;

во вкладке Орган ПФУ выберите Главное управление ПФУ ;

выберите ; заполните необходимые поля анкеты и загрузите сканированные копии документов:

документ, удостоверяющий личность; РНОКПП; образец подписи пенсионера; фото.

дайте согласие на обработку персональных данных и сформируйте заявление;

проверьте внесенные данные и отправьте заявление.

Электронное пенсионное удостоверение изготавливается бесплатно сроком до 30 календарных дней.

В случае, если вам не удалось воспользоваться услугой онлайн, то сделать электронное пенсионное удостоверение можно также обратившись лично в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины (независимо от места пребывания на учете).

