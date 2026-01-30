Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
Карта боевых действий на 30 января 2026 года – ситуация на фронте
За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 298 боевых столкновений.
Об этом сообщают в Генеральном штабе ВСУ.
Противник нанес 25 авиационных ударов, сбросил 69 управляемых авиабомб.
Кроме того, применил 2583 дрона-камикадзе и осуществил 2684 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.
Карта боевых действий в Украине на 30 января 2026
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 437-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
