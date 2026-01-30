За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 298 боевых столкновений.

Об этом сообщают в Генеральном штабе ВСУ.

Противник нанес 25 авиационных ударов, сбросил 69 управляемых авиабомб.

Кроме того, применил 2583 дрона-камикадзе и осуществил 2684 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.

Карта боевых действий в Украине на 30 января 2026

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 437-е сутки.

