В ночь на 30 января Россия продолжила атаки на украинские регионы.

Под ударами оказались Запорожье, Харьков и Днепропетровская область – есть раненые и повреждения жилой и критической инфраструктуры.

Параллельно в Офисе президента озвучили оценку стратегических планов Кремля на фронте, в Киеве приняли решение о возобновлении обучения в школах, а на международной арене прозвучали новые сигналы об участии США в работе НАТО.

Подробнее об основных событиях ночи — в подборке от Фактов ICTV.

Атака на Запорожье

В ночь на 30 января российские войска атаковали Запорожье — ударили по одному из спальных районов города.

Как уточнил в комментарии ведущей Елене Фроляк в эфире общенационального телемарафона Єдині новини глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, в 23:08 29 января беспилотник типа Shahed попал в землю, после чего в пяти многоэтажных и двух частных домах вылетели окна и балконы.

Пострадавшие женщины в возрасте 48 и 57 лет от госпитализации отказались.

После этого армия РФ нанесла удар дроном по одному из производственных предприятий в Коммунарском районе города Запорожья.

На местах работают профильные службы, продолжается фиксация последствий очередного военного преступления РФ против гражданского населения.

Атака на Харьков

В пять утра 30 января также раздавались взрывы в Харькове.

Информация о местах попаданий, возможных разрушениях и пострадавших в настоящее время уточняется.

Официальных сообщений о жертвах на утро не поступало.

Атака на Днепропетровскую область

В ночь на 30 января российские войска атаковали Днепропетровскую область, применив ударные беспилотники.

Громко было в Синельниковом, Маломихайловской, Васильковской общинах Синельниковского района. Там повреждена инфраструктура, горел частный дом.

Пострадавший 59-летний мужчина госпитализирован в состоянии средней тяжести.

В Никополе, Марганецкой, Покровской общинах Никопольского района, которые подверглись ударам FPV-дронов и артиллерии, повреждены многоквартирный дом, предприятия, учреждение культуры, трактор.

В Павлограде после атаки БпЛА повреждено авто.

Россия планирует выйти на админграницы Донбасса к весне

Россия не отказывается от намерений до конца марта или в начале апреля выйти на административные границы Донбасса.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса во время дискуссии Новая страна: ключевые вопросы.

По его словам, эти планы неоднократно переносились, а реальных возможностей реализовать их в указанные сроки у России пока нет.

В то же время в Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях враг пытается создать буферные зоны.

В дальнейших стратегических намерениях РФ остаются Одесса и Николаев, однако, по оценке Палисы, российский генералитет пока не рассматривает эти направления как первоочередные.

Донбасс остается главной целью Кремля, тогда как оперативного успеха, подчеркнул он, пока смогли достичь только украинские Силы обороны.

Школы Киева возобновляют обучение со 2 февраля

С понедельника, 2 февраля, школы Киева возобновляют образовательный процесс.

Формат обучения каждое заведение будет определять самостоятельно — очный, дистанционный или смешанный — в зависимости от ситуации с безопасностью, наличия тепла и электроснабжения.

Если школу используют как пункт обогрева во время чрезвычайных ситуаций, она автоматически переходит на дистанционное обучение.

Руководители учебных заведений должны сообщить родителям об избранном формате до 30 января, при этом семьи смогут самостоятельно выбрать наиболее безопасный вариант для детей.

Хегсет не поедет на встречу НАТО

Министр войны США Пит Хегсет не будет участвовать во встрече министров обороны стран НАТО, которая состоится 12 февраля в Брюсселе.

По информации источников, вместо него Соединенные Штаты будет представлять заместитель по политическим вопросам Элбридж Колби.

Это будет первая встреча такого уровня после серии резонансных заявлений президента США Дональда Трампа, которые поставили под сомнение стабильность трансатлантического альянса.

Аналитики отмечают, что отсутствие ключевых американских чиновников на таких встречах может усилить беспокойство союзников относительно уровня вовлеченности США в дела НАТО, хотя участие Колби может помочь партнерам лучше понять новую оборонную стратегию Вашингтона.

Заявление Зеленского о договоренностях США и РФ

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о договоренностях с президентом РФ Владимиром Путиным о воздержании от ударов по Украине в период зимних холодов.

Зеленский поблагодарил американского лидера за усилия по защите украинских городов и энергетической инфраструктуры, подчеркнув, что стабильная работа энергетики является критически важной для жизни людей.

Он также отметил, что этот вопрос обсуждался во время переговоров команд в Объединенных Арабских Эмиратах.

Глава государства подчеркнул, что Украина рассчитывает на выполнение озвученных договоренностей, ведь шаги по деэскалации могут способствовать реальному продвижению к завершению войны.

Дональд Трамп заявил, что лично обращался к Путину с просьбой не наносить удары по Киеву и другим городам в течение следующей недели.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 437-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

