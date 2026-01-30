Населенный пункт Злагода Днепропетровской области находится под контролем Сил обороны Украины, а информация о его захвате российскими войсками не соответствует действительности.

Об этом сообщили в 110 отдельной механизированной бригаде имени Марка Безручко.

Какова ситуация в Злагоде 30 января: что известно

В 110 отдельной механизированной бригаде заявили, что село Злагода в Днепропетровской области полностью контролируется украинскими защитниками.

Сейчас смотрят

Военные подчеркнули, что сообщение о якобы захвате этого населенного пункта российскими оккупантами является фейком и не соответствует реальной ситуации на фронте.

По данным бригады, в районе Злагоды ежедневно продолжаются интенсивные боевые действия.

Подразделения 110 ОМБр удерживают занятые позиции, не дают противнику продвинуться вперед и системно уничтожают живую силу и технику врага.

Украинские военные призвали граждан доверять исключительно официальным сообщениям Сил обороны и не распространять вражеские информационные вбросы.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 437-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.