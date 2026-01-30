Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
2 мин.
Потери врага на 30 января: ВСУ уничтожили 1 310 оккупантов и 555 дронов
За прошедшие сутки на фронте Силы обороны ликвидировали более 800 российских оккупантов.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Потери врага на 30 января 2026 года
- личного состава – около 1 238 710 (+1 310);
- танков – 11 614 (+1);
- боевых бронированных машин – 23 969 (+4);
- артиллерийских систем – 36 748 (+15);
- РСЗО – 1 631 (+2);
- средств ПВО – 1 289 (+1);
- самолетов – 435;
- вертолетов – 347;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 119 234 (+555);
- крылатых ракет – 4 205;
- кораблей (катеров_ – 28;
- подводных лодок – 2;
- автомобильной техники и автоцистерн – 76 319 (+129);
- специальной техники – 4 054 (+1).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 437-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
