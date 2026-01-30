За прошедшие сутки на фронте Силы обороны ликвидировали более 800 российских оккупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Потери врага на 30 января 2026 года

личного состава – около 1 238 710 (+1 310);

танков – 11 614 (+1);

боевых бронированных машин – 23 969 (+4);

артиллерийских систем – 36 748 (+15);

РСЗО – 1 631 (+2);

средств ПВО – 1 289 (+1);

самолетов – 435;

вертолетов – 347;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 119 234 (+555);

крылатых ракет – 4 205;

кораблей (катеров_ – 28;

подводных лодок – 2;

автомобильной техники и автоцистерн – 76 319 (+129);

специальной техники – 4 054 (+1).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 437-е сутки.

Сейчас смотрят

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.