За прошедшие сутки на фронте Силы обороны ликвидировали более 800 российских оккупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Потери врага на 30 января 2026 года

  • личного состава – около 1 238 710 (+1 310);
  • танков – 11 614 (+1);
  • боевых бронированных машин – 23 969 (+4);
  • артиллерийских систем – 36 748 (+15);
  • РСЗО – 1 631 (+2);
  • средств ПВО – 1 289 (+1);
  • самолетов – 435;
  • вертолетов – 347;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 119 234 (+555);
  • крылатых ракет – 4 205;
  • кораблей (катеров_ – 28;
  • подводных лодок – 2;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 76 319 (+129);
  • специальной техники – 4 054 (+1).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 437-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

