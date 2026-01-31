Баллистика, крылатые ракеты и дроны: Воздушные силы за январь уничтожили в небе около 10 тыс. целей
- За январь защитники неба сбили 38 крылатых ракет, 37 Искандеров-М/KN-23, а также тысячи дронов.
- Всего наши Силы ПВО уничтожили 9707 воздушных целей.
- Также авиацией Воздушных Сил за январь совершено 614 самолетовылетов.
За первый месяц 2026 года противовоздушной обороной Сил обороны уничтожено 9707 воздушных целей.
Сколько целей было сбито ПВО Украины за январь
Как сообщают Воздушные силы ВСУ, за январь защитники неба сбили:
- 13 крылатых ракет Х-101;
- 9 крылатых ракет Х-22/ Х-32;
- 37 баллистических ракет Искандер-М/ KN-23;
- 10 крылатых ракет Калибр;
- 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/ 69;
- 6 крылатых ракет Искандер-К;
- 2725 ударных БпЛА типа Shahed;
- 565 разведывательных БпЛА;
- 18185 БпЛА других типов.
Авиацией Воздушных Сил за январь совершено 614 самолетовылетов, в том числе:
- около 460 – на истребительное авиационное прикрытие;
- более 90 – на огневое поражение и авиационную поддержку войск.
В январе 2026 года авиацией Сил обороны Украины было сбито 392 воздушных целей: 11 крылатых ракет и 381 БпЛА. Поражены командные пункты, объекты логистического обеспечения, а также места скопления живой силы и техники противника.
К слову, ранее Генштаб сообщал, что Силы обороны поразили вражеский ЗРК Тор-М1 и пункты управления дронами.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 438-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.