За первый месяц 2026 года противовоздушной обороной Сил обороны уничтожено 9707 воздушных целей.

Сколько целей было сбито ПВО Украины за январь

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, за январь защитники неба сбили:

13 крылатых ракет Х-101

9 крылатых ракет Х-22 Х-32

37 баллистических ракет Искандер-М KN-23

10 крылатых ракет Калибр

4 управляемые авиационные ракеты Х-59 69

6 крылатых ракет Искандер-К

2725 ударных БпЛА типа Shahed

565 разведывательных БпЛА;

18185 БпЛА других типов.

Авиацией Воздушных Сил за январь совершено 614 самолетовылетов, в том числе:

около 460 – на истребительное авиационное прикрытие;

более 90 – на огневое поражение и авиационную поддержку войск.

В январе 2026 года авиацией Сил обороны Украины было сбито 392 воздушных целей: 11 крылатых ракет и 381 БпЛА. Поражены командные пункты, объекты логистического обеспечения, а также места скопления живой силы и техники противника.

К слову, ранее Генштаб сообщал, что Силы обороны поразили вражеский ЗРК Тор-М1 и пункты управления дронами.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 438-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

