Украина и НАТО согласовали ключевые приоритеты сотрудничества. Среди них — усиление противовоздушной обороны, развитие систем Patriot, самолетов F-16 и реактивных систем HIMARS, а также совместная работа для достижения технологического преимущества.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

Основные направления сотрудничества Украины и НАТО: что известно

Министр обороны Михаил Федоров встретился со старшим представителем НАТО в Украине Патриком Тернером и генерал-лейтенантом Кертисом Баззардом — командующим специальной миссией НАТО по безопасности и подготовке для Украины.

Федоров поблагодарил НАТО за поддержку и координацию оборонной помощи, в частности в рамках инициативы PURL, через которую Украина получает боеприпасы для противовоздушной обороны.

По словам министра, главный приоритет сейчас — защита неба, и для этого Украина меняет систему «малой» ПВО.

Стороны согласовали ключевые направления сотрудничества: усиление ПВО, развитие Patriot, F-16 и HIMARS, а также совместную работу над технологическим преимуществом.

— Украина делится с партнерами уникальным боевым опытом, реальными данными с поля боя и технологическими решениями, которые уже работают, — отметил глава Минобороны.

Отдельно обсудили координацию формата Рамштайн вместе с Германией и Великобританией, чтобы ускорить принятие решений и поставку необходимой помощи Украине.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал страны ЕС не ограничивать использование займа для Украины в размере €90 млрд исключительно закупками внутри ЕС.

