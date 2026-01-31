Силы обороны поразили вражеский ЗРК Тор-М1 и пункты управления дронами – Генштаб
- На ТОТ Луганщине поражен вражеский зенитный ракетный комплекс Тор-М1.
- В Запорожской области уничтожен пункт управления БПЛА, склад МТС и скопление живой силы врага.
- В Брянской области РФ атакован пункт управления вражескими БПЛА.
Вчера, 30 января, и в ночь на 31 января подразделения Сил обороны Украины атаковали ряд объектов врага на временно оккупированных территориях и на территории России.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Удары ВСУ по целям врага
На временно оккупированной части Луганской области в районе Каменки поражен зенитный ракетный комплекс Тор-М1 россиян. Результаты уточняются.
На временно оккупированной территории Запорожской области ВСУ нанесли удары по пункту управления дронами в Ровнополье; по складу материально-технических средств подразделения отдельной мотострелковой бригады врага в Воскресенке; а также по скоплению живой силы оккупантов в районах Ровнополье, Приволье и Успеновка.
На временно оккупированной территории (ВОТ) Донецкой области в районе Полтавки атакован пункт управления, входящий в состав мотострелкового полка армии РФ.
Вчера, 30 января, подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по вражескому пункту управления дронами в районе населенного пункта Случевск Брянской области.
Также ВСУ нанесли удар по скоплению живой силы противника в районе города Часов Яр, что в Донецкой области. Потери противника уточняются.
30 января сообщалось, что ВСУ поразили ЗРК Оса и ряд логистических объектов российских оккупантов на временно оккупированной территории Запорожской области.
Ранее Силы обороны Украины поразили зенитный ракетный комплекс Тор-М2 во временно оккупированном Крыму.