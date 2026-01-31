Вчера, 30 января, и в ночь на 31 января подразделения Сил обороны Украины атаковали ряд объектов врага на временно оккупированных территориях и на территории России.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Удары ВСУ по целям врага

На временно оккупированной части Луганской области в районе Каменки поражен зенитный ракетный комплекс Тор-М1 россиян. Результаты уточняются.

Сейчас смотрят

На временно оккупированной территории Запорожской области ВСУ нанесли удары по пункту управления дронами в Ровнополье; по складу материально-технических средств подразделения отдельной мотострелковой бригады врага в Воскресенке; а также по скоплению живой силы оккупантов в районах Ровнополье, Приволье и Успеновка.

На временно оккупированной территории (ВОТ) Донецкой области в районе Полтавки атакован пункт управления, входящий в состав мотострелкового полка армии РФ.

Вчера, 30 января, подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по вражескому пункту управления дронами в районе населенного пункта Случевск Брянской области.

Также ВСУ нанесли удар по скоплению живой силы противника в районе города Часов Яр, что в Донецкой области. Потери противника уточняются.

30 января сообщалось, что ВСУ поразили ЗРК Оса и ряд логистических объектов российских оккупантов на временно оккупированной территории Запорожской области.

Ранее Силы обороны Украины поразили зенитный ракетный комплекс Тор-М2 во временно оккупированном Крыму.

Источник : Генштаб ВСУ

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.