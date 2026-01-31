Украина получила от международных партнеров более 700 единиц энергооборудования общей мощностью около одного гигавата — это сопоставимо с выработкой одного энергоблока атомной электростанции.

Об этом заявил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба во время итоговой презентации Агентства восстановления за 2025 год.

Энергооборудование для Украины: что известно

По словам Алексея Кулебы, Украина получила котлы, когенерационные установки и мобильные генераторы большой мощности от партнеров из Азербайджана, Бельгии, Эстонии, Италии, Канады, Литвы, Нидерландов, Германии, Польши, Соединенного Королевства, США, Турции, Франции, Чехии, Швейцарии, Швеции и Японии.

Общая мощность переданного оборудования составляет около одного гигавата — столько же производит один энергоблок Южноукраинской АЭС.

Только за последнюю неделю Украина получила более 100 единиц такого оборудования.

Вице-премьер подчеркнул, что эти мощности критически важны для стабильной работы очистных сооружений, тепло- и водоснабжения, особенно в условиях зимы и постоянных повреждений энергетической инфраструктуры.

— Мы создаем национальный резерв мобильного энергетического оборудования. Он позволит поддерживать базовые услуги для людей во время ремонтных работ, — отметил Кулеба.

На формирование резерва мощностью 130 мегаватт правительство уже выделило 2,6 млрд грн, однако потребности страны остаются значительно большими.

Министерство развития общин и территорий планирует и в дальнейшем обращаться за помощью к международным партнерам.

Ранее сообщалось, что Европейский Союз в ближайшее время передаст Украине 447 генераторов для поддержки критической инфраструктуры в Киеве и прифронтовых общинах.

Полученное оборудование будет использоваться для стабильной работы больниц, школ, социальных учреждений, укрытий, пунктов обогрева, котельных, водозаборов и очистных сооружений.

Помощь поступит через Координационный центр реагирования на чрезвычайные ситуации Еврокомиссии (ERCC) из резервов rescEU в сотрудничестве с Красным Крестом Украины. Общая стоимость этой поставки составляет €3,7 млн.

