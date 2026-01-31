Украина рассчитывает на продолжение переговоров на следующей неделе и ожидает от Соединенных Штатов Америки конкретных предложений относительно их формата.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении.

Украина готовится к переговорам на следующей неделе

По словам главы государства, сегодня в течение дня докладывал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.

Зеленский отметил, что Украина находится в постоянном контакте с американской стороной и ждет подробностей о дальнейших переговорах.

— Ожидаем от них конкретики о дальнейших встречах. Украина готова работать во всех рабочих форматах. Важно, чтобы были результаты и чтобы были встречи. Мы рассчитываем на встречи на следующей неделе, мы готовимся к ним, — сказал Зеленский.

Что известно о переговорах в Абу-Даби 23 и 24 января

Напомним, 23 и 24 января в Объединенных Арабских Эмиратах состоялись первые трехсторонние переговоры с участием Украины, США и России.

В Соединенных Штатах встречу оценили положительно, украинская сторона назвала ее содержательной.

Перед началом переговоров Владимир Зеленский говорил, что ключевым вопросом станет территориальная тема, прежде всего ситуация на Донбассе.

Президент США Дональд Трамп заявил, что обратился к Владимиру Путину с просьбой об энергетическом перемирии и призвал не наносить удары по Украине в течение недели.

Впоследствии Зеленский подтвердил, что во время переговоров в Абу-Даби стороны обсуждали вопрос энергетического перемирия.

Он также отметил, что в течение последних нескольких дней его действительно соблюдают.

Был анонсирован второй раунд переговоров, который должен состояться 1 февраля.

По словам государственного секретаря США Марко Рубио, на этой встрече, вероятно, не будет спецпредставителей Дональда Трампа.

Это означает, что Украина и Россия могут провести двусторонние переговоры.

