Силы обороны отразили штурм Гришиного, нанеся противнику потери в технике и живой силе.

Украинские военные отразили штурм Гришиного

Как сообщает 7 корпус ДШВ, северо-западнее Покровска, в направлении Гришиного растет активность оккупантов. Там российские войска предприняли попытку механизированного штурма населенного пункта с применением трех единиц бронетехники.

Таким образом, враг решил ускорить темпы наступления на Гришине из-за невозможности реализовать замысел с помощью тактики инфильтрации, отмечают военные.

Попытка врага прорваться в село Гришино имела частичный успех.

— 155 отдельная механизированная бригада имени Анны Киевской во взаимодействии со смежными подразделениями обнаружила оккупантов и вступила в бой. Украинские военные уничтожали россиян как на подступах к селу, так и в его окрестностях, — говорится в сообщении.

В общей сложности украинские защитники уничтожили две единицы вражеской бронетехники и более 10 российских военных.

Продолжаются поиски и ликвидация остатков вражеской пехоты, в том числе и в самом Гришином.

Гришино – это село, расположенное в Покровском районе Донецкой области Украины. Оно находится к северу от Покровской агломерации, менее чем в десяти километрах от города Покровск.

К слову, командир 7 корпуса ДШВ ВСУ генерал Евгений Ласийчук сообщил, что в боях за Покровск и Мирноград враг может к весне истощиться и сбавить темпы наступления.

