ВСУ успешно отбили штурм Гришиного возле Покровска: враг понес потери
- РФ решила ускорить темпы наступления на Гришино, противник пытался штурмовать село, однако успеха не имел.
- Во время штурма было уничтожено бронетехнику РФ, также враг понес потери в живой силе.
Силы обороны отразили штурм Гришиного, нанеся противнику потери в технике и живой силе.
Украинские военные отразили штурм Гришиного
Как сообщает 7 корпус ДШВ, северо-западнее Покровска, в направлении Гришиного растет активность оккупантов. Там российские войска предприняли попытку механизированного штурма населенного пункта с применением трех единиц бронетехники.
Таким образом, враг решил ускорить темпы наступления на Гришине из-за невозможности реализовать замысел с помощью тактики инфильтрации, отмечают военные.
Попытка врага прорваться в село Гришино имела частичный успех.
— 155 отдельная механизированная бригада имени Анны Киевской во взаимодействии со смежными подразделениями обнаружила оккупантов и вступила в бой. Украинские военные уничтожали россиян как на подступах к селу, так и в его окрестностях, — говорится в сообщении.
В общей сложности украинские защитники уничтожили две единицы вражеской бронетехники и более 10 российских военных.
Продолжаются поиски и ликвидация остатков вражеской пехоты, в том числе и в самом Гришином.
Гришино на карте
Гришино – это село, расположенное в Покровском районе Донецкой области Украины. Оно находится к северу от Покровской агломерации, менее чем в десяти километрах от города Покровск.
К слову, командир 7 корпуса ДШВ ВСУ генерал Евгений Ласийчук сообщил, что в боях за Покровск и Мирноград враг может к весне истощиться и сбавить темпы наступления.