Укрэнерго обнародовал информацию об отключениях света в Украине 2 февраля.

Графики отключений света по всей Украине

В понедельник, 2 февраля, во всех регионах Украины в течение всех суток будут применяться графики почасовых отключений света для бытовых потребителей и графики ограничения мощности для промышленности.

— Причина введения мер ограничения – последствия предыдущих российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты, — сообщает Укрэнерго.

Ситуация в энергосистеме может измениться, а время и объем применения отключений по адресу можно узнать на официальных страницах облэнерго в конкретном регионе.

Также Укрэнерго просит, чтобы потребители использовали электроэнергию бережно, когда свет появляется по графику.

К слову, сегодня министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что в Украине завершили ремонт высоковольтной линии с Молдовой, что добавило 500 МВт для стабилизации энергоснабжения Юга.

Также он подчеркнул, что поскольку в Украину снова пришли сильные морозы, необходимо усилить темпы восстановления света и теплоснабжения. В настоящее время ведутся работы над тем, чтобы максимально упростить условия для развертывания собственной генерации.

