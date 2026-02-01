Графики отключений света будут действовать 2 февраля по всей Украине
- Во всех регионах Украины в течение суток будут действовать графики отключений света, как для бытовых, так и для промышленных потребителей.
- Причина - последствия предыдущих атак Украины со стороны РФ.
- В то же время Укрэнерго отмечает, что ситуация в энергосистеме может измениться, а значит, время и объем отключений тоже.
Укрэнерго обнародовал информацию об отключениях света в Украине 2 февраля.
Графики отключений света по всей Украине
В понедельник, 2 февраля, во всех регионах Украины в течение всех суток будут применяться графики почасовых отключений света для бытовых потребителей и графики ограничения мощности для промышленности.
— Причина введения мер ограничения – последствия предыдущих российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты, — сообщает Укрэнерго.
Ситуация в энергосистеме может измениться, а время и объем применения отключений по адресу можно узнать на официальных страницах облэнерго в конкретном регионе.
Также Укрэнерго просит, чтобы потребители использовали электроэнергию бережно, когда свет появляется по графику.
К слову, сегодня министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что в Украине завершили ремонт высоковольтной линии с Молдовой, что добавило 500 МВт для стабилизации энергоснабжения Юга.
Также он подчеркнул, что поскольку в Украину снова пришли сильные морозы, необходимо усилить темпы восстановления света и теплоснабжения. В настоящее время ведутся работы над тем, чтобы максимально упростить условия для развертывания собственной генерации.