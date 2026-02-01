Марта Бондаренко, редактор ленты
3 мин.
Карта боевых действий на 1 февраля 2026 года – ситуация на фронте
На конец прошедших суток на фронте произошло 303 боевых столкновения. Враг нанес 38 авиационных ударов, сбросил 119 управляемых авиабомб. Кроме того, российские военные использовали 2510 дронов-камикадзе и осуществили 2437 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.
Карта боевых действий в Украине на 1 февраля 2026 года
Потери РФ на 1 февраля 2026
- личного состава – около 1 240 680 (+1 090) человек,
- танков – 11 625 (+6) ед,
- боевых бронированных машин – 23 980 (+3) ед,
- артиллерийских систем – 36 777 (+9) ед,
- РСЗО – 1 632 ед.,
- средств ПВО – 1 290 ед.,
- самолетов – 435 ед.,
- вертолетов – 347 ед.,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 120 134 (+206) ед.,
- крылатых ракет – 4 205 ед.,
- кораблей / катеров – 28 ед.,
- подводных лодок – 2 ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн – 76 439 (+62) ед.,
- специальной техники – 4 055 (+1) ед.
31 января 7 корпус ДШВ сообщил, что украинские военные отбили штурм Гришиного, нанеся врагу потери в технике и живой силе. Гришино находится к северо-западу от Покровска.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1439-е сутки.
Сейчас смотрят
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ, ISW
Связанные темы:
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.