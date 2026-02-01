В Киеве к теплоснабжению подключили еще более 1500 столичных многоэтажек.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

Восстановление теплоснабжения в Киеве

Сейчас в Киеве без теплоснабжения остаются еще 1000 домов.

Вечером 31 января Виталий Кличко сообщил, что аварийная ситуация в энергосистеме Украины привела к остановке работы систем водо- и теплоснабжения города. Но город уже восстанавливает работу систем жизнеобеспечения.

На левом берегу вода уже есть в домах киевлян, на пониженном давлении система водоснабжения работала в Голосеевском, Печерском и Шевченковском районах.

По состоянию на вечер, без отопления оставались 3419 многоэтажек — преимущественно на правом берегу Киева.

После 22:00 Виталий Кличко сообщил, что водоснабжение восстановили во всех районах столицы. Без тепла оставалось около 2600 домов.

Ранее сообщалось, что Украина в рамках зимнего пакета экстренной поддержки в размере €120 млн получила от Германии первую партию энергетического оборудования.

Министр энергетики Денис Шмыгаль также сообщил, что в Украину уже поступило шесть гуманитарных грузов из Нидерландов, Германии, Швейцарии, Финляндии, Испании и Норвегии. Страны прислали силовые трансформаторы, распределительные шкафы, генераторы, осветительные мачты и другое оборудование.

