Удары РФ по логистике и энергетике: Зеленский провел селектор по ситуации в областях
Президент Владимир Зеленский провел селектор по ситуации в разных регионах Украины после российских атак.
Зеленский о ситуации в регионах Украины
Как заявил Владимир Зеленский, в Терновке Днепропетровской области произошел удар российских дронов по обычному автобусу с шахтерами.
– К сожалению, много погибших. Мои соболезнования всем родным и близким. Также есть раненые, – сказал глава государства.
По его словам, в Никополе и Марганце были отключения электричества из-за ударов дронов по энергетическим линиям.
В то же время российские войска нанесли удары по логистике, в частности, по железной дороге в Днепропетровской области.
Кроме этого, в Конотопе Сумской области армия России била по инфраструктуре железной дороги. Как отметил Зеленский, железнодорожники реагируют, восстанавливают, стараются быстро все чинить и сохраняют связь между регионами.
Зеленский о ситуации в Киеве и области
Президент заслушал доклад по Киевской области: фактически ежедневно в регионе добавляется когенерация. По его словам, выдаются тепловые наборы для людей, а вскоре эту программу увеличат.
Он рассказал, что каждый день в Киевской области раздают около пяти тысяч таких тепловых наборов.
Как отметил президент, продолжается чрезвычайно сложная ситуация в Киеве с теплом. В частности, более 500 многоквартирных домов до сих пор остаются без отопления – продолжаются ремонтные работы.
– Это точно не может восприниматься как что-то нормальное в городе, когда уже далеко не первую неделю количество домов без тепла. Каждый день, независимо от ситуации – сотни домов. Есть удары, нет ударов – все равно сотни домов в Киеве без отопления. Это означает, что работы в городе – недостаточно, – утверждает глава государства.
Зеленский заслушал доклад МВД Украины о пунктах поддержки и обогрева в Киеве. По его словам, сейчас обращается больше людей, а в нескольких районах столицы развернули дополнительные пункты.
– Предоставляется горячее питание. Линия 112 работает, чтобы фиксировать все потребности. Есть правительственный контактный центр. Город хотя бы в этом должен работать с правительственными структурами быстрее, чтобы люди могли получать своевременно помощь и реальную информацию, – сказал он.
Зеленский о ситуации в других областях
На селекторе президент заслушал доклады о ситуации в Харьковской, Черкасской, Хмельницкой и Черновицкой областях. Отдельно Зеленский обсудил с министром энергетики Денисом Шмыгалем взаимодействие с Румынией.
В то же время были доклады по Донецкой области. Важно, что на каждую потребность службы реагируют, заявил глава государства.
– Одесса и область – продолжается восстановление после непогоды, все необходимые силы задействованы. Есть отключения в Кировоградской области – работы ведутся, – уверяет Зеленский.
Кроме этого, были сообщения по Винницкой, Житомирской, Полтавской и Николаевской областям.
В Черниговской, Херсонской и Запорожской областях было много обстрелов, на каждый из которых должен быть ответ – как военный, так и дипломатический, резюмировал президент.