Президент Владимир Зеленский провел селектор по ситуации в разных регионах Украины после российских атак.

Зеленский о ситуации в регионах Украины

Как заявил Владимир Зеленский, в Терновке Днепропетровской области произошел удар российских дронов по обычному автобусу с шахтерами.

– К сожалению, много погибших. Мои соболезнования всем родным и близким. Также есть раненые, – сказал глава государства.

По его словам, в Никополе и Марганце были отключения электричества из-за ударов дронов по энергетическим линиям.

В то же время российские войска нанесли удары по логистике, в частности, по железной дороге в Днепропетровской области.

Кроме этого, в Конотопе Сумской области армия России била по инфраструктуре железной дороги. Как отметил Зеленский, железнодорожники реагируют, восстанавливают, стараются быстро все чинить и сохраняют связь между регионами.

Зеленский о ситуации в Киеве и области

Президент заслушал доклад по Киевской области: фактически ежедневно в регионе добавляется когенерация. По его словам, выдаются тепловые наборы для людей, а вскоре эту программу увеличат.

Он рассказал, что каждый день в Киевской области раздают около пяти тысяч таких тепловых наборов.

Как отметил президент, продолжается чрезвычайно сложная ситуация в Киеве с теплом. В частности, более 500 многоквартирных домов до сих пор остаются без отопления – продолжаются ремонтные работы.

– Это точно не может восприниматься как что-то нормальное в городе, когда уже далеко не первую неделю количество домов без тепла. Каждый день, независимо от ситуации – сотни домов. Есть удары, нет ударов – все равно сотни домов в Киеве без отопления. Это означает, что работы в городе – недостаточно, – утверждает глава государства.

Зеленский заслушал доклад МВД Украины о пунктах поддержки и обогрева в Киеве. По его словам, сейчас обращается больше людей, а в нескольких районах столицы развернули дополнительные пункты.

– Предоставляется горячее питание. Линия 112 работает, чтобы фиксировать все потребности. Есть правительственный контактный центр. Город хотя бы в этом должен работать с правительственными структурами быстрее, чтобы люди могли получать своевременно помощь и реальную информацию, – сказал он.

Зеленский о ситуации в других областях

На селекторе президент заслушал доклады о ситуации в Харьковской, Черкасской, Хмельницкой и Черновицкой областях. Отдельно Зеленский обсудил с министром энергетики Денисом Шмыгалем взаимодействие с Румынией.

В то же время были доклады по Донецкой области. Важно, что на каждую потребность службы реагируют, заявил глава государства.

– Одесса и область – продолжается восстановление после непогоды, все необходимые силы задействованы. Есть отключения в Кировоградской области – работы ведутся, – уверяет Зеленский.

Кроме этого, были сообщения по Винницкой, Житомирской, Полтавской и Николаевской областям.

В Черниговской, Херсонской и Запорожской областях было много обстрелов, на каждый из которых должен быть ответ – как военный, так и дипломатический, резюмировал президент.

Фото : Офис президента

