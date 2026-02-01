За прошедшие сутки на фронте Силы обороны ликвидировали более тысячи оккупантов, а также уничтожили шесть танков.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Потери РФ на 1 февраля 2026

личного состава – около 1 240 680 (+1 090) человек,

танков – 11 625 (+6) ед,

боевых бронированных машин – 23 980 (+3) ед,

артиллерийских систем – 36 777 (+9) ед,

РСЗО – 1 632 ед.,

средств ПВО – 1 290 ед.,

самолетов – 435 ед.,

вертолетов – 347 ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 120 134 (+206) ед.,

крылатых ракет – 4 205 ед.,

кораблей / катеров – 28 ед.,

подводных лодок – 2 ед.,

автомобильной техники и автоцистерн – 76 439 (+62) ед.,

специальной техники – 4 055 (+1) ед.

31 января 7 корпус ДШВ сообщил, что украинские военные отбили штурм Гришиного, нанеся врагу потери в технике и живой силе. Гришино находится к северо-западу от Покровска.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1439-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ВСУ

