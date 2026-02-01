Уже есть договоренность о новой трехсторонней встрече между командами Украины, России и США в Объединенных Арабских Эмиратах. Она состоится в среду и четверг, 4 и 5 февраля соответственно.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении по итогам событий 1 февраля.

Зеленский о трехсторонних переговорах в ОАЭ

– Был доклад нашей переговорной команды. Уже есть договоренность о встрече – трехсторонней – на должном уровне. Эта встреча состоится на следующей неделе, как планируем, в среду и четверг. В Эмиратах, как и в прошлый раз, – заявил Зеленский.

Глава государства отметил, что провел беседу с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым.

– На завтра я назначил совещание, чтобы согласовать рамки разговора и подготовить все. В понедельник вечером команда уже будет в пути на переговоры, – сказал президент.

По его словам, многие лидеры и различные страны находятся в этом процессе, поддерживают Украину и фактически ежедневно координируют позиции.

Как анонсировал президент, в феврале будет достаточно серьезная украинская внешнеполитическая активность. Уже со завтрашнего дня состоятся соответствующие контакты и встречи, сказал Зеленский.

Он рассчитывает, что американская сторона будет так же активна, в частности, это касается мер деэскалации – сокращения ударов.

По мнению президента, многое зависит от того, что удастся американской стороне, чтобы люди доверяли как процессу, так и результатам.

Как добавил Зеленский, сегодняшний российский удар по автобусу в Днепропетровской области – это показательное преступление, которое еще раз демонстрирует, что именно Россия несет ответственность за эскалацию.

Зло должно остановиться, резюмировал президент Украины. Владимир Зеленский поблагодарил всех, кто помогает и поддерживает именно Украину.

