Во вторник, 3 февраля, во всех регионах Украины в течение суток будут применяться графики почасовых отключений для бытовых потребителей и ограничения мощности для промышленности.

Об этом сообщает Укрэнерго.

Графики отключения света по всей Украине

— Причина введения мер ограничения – последствия предыдущих российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты Украины, — говорится в сообщении.

Отмечается, что ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по конкретному адресу можно узнать на официальных страницах облэнерго в конкретном регионе.

— Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно, — подчеркнули в Укрэнерго.

Графики отключения света в Киевской области

ДТЭК обнародовал графики отключения электричества, которые будут действовать в Киевской области во вторник, 3 февраля.

Графики отключения света в Днепре и области

О том, как будут отключать электричество завтра в Днепропетровской области, можно узнать из графиков отключения света, которые обнародовал ДТЭК.

Напомним, по информации Минэнерго, в январе был рекордный объем импорта электроэнергии из ЕС в Украину — 41,987 ГВт*ч.

В ведомстве добавили, что это помогло на фоне вражеских атак и сильных морозов удержать систему и уменьшить дефицит.

В январе импорт электроэнергии из ЕС происходил на фоне очередных атак со стороны РФ, после которых в энергосистеме ввели режим чрезвычайной ситуации.

Самая сложная ситуация была в Киеве и Киевской области.

