Финализация 20 пакета санкций против РФ: Зеленский поговорил с фон дер Ляйен
- Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляйен провели телефонный разговор 2 февраля.
- Они обсудили энергетическую помощь Украине и 20-й пакет санкций против России.
В понедельник, 2 февраля, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Об этом сообщается на сайте Офиса президента.
Энергетическое оборудование
Глава государства поблагодарил за энергетическую поддержку Украины со стороны Евросоюза.
По его словам, в ближайшее время Украина ожидает новые поставки генераторов и дополнительного энергетического оборудования.
Урсула фон дер Ляйен сообщила о завершении работы над 20-м пакетом санкций против России.
— Мы видим, что уже происходит с российской экономикой и что может быть дальше, если давление сработает правильно. Работаем в этом направлении, должны быть важные шаги, – отметил президент.
Во время беседы стороны также обсудили дипломатическую деятельность и подготовку документов по гарантиям безопасности и плану восстановления Украины.
Зеленский и фон дер Ляйен договорились о более тесном сотрудничестве команд с целью обеспечения четкости и полного понимания будущих решений.
20 пакет санкций против России
Урсула фон дер Ляйен также сообщила о телефонном разговоре с президентом Украины.
— Я поговорила с президентом Владимиром Зеленским сегодня днем, накануне мирных переговоров на этой неделе, — рассказала глава Еврокомиссии.
Она подчеркнула, что РФ, приближаясь к четвертому году полномасштабной войны против Украины, увеличивает количество военных преступлений и наносит удары по гражданской инфраструктуре и жилым домам.
— День за днем, год за годом, поддержка Украины Европой остается непоколебимой, — добавила она.
По словам президента Еврокомиссии, ЕС отправляет в Украину сотни генераторов для обеспечения тепла и света. Также Еврокомиссия предложила кредит для Украины в размере $90 млрд на следующие два года.
— Мы продвигаемся к единой и унифицированной Рамочной программе процветания с Украиной и нашими партнерами из США, — заявила глава ЕК.
Урсула фон дер Ляйен анонсировала введение 20-го пакета санкций против России в ближайшее время.
— Речь идет об усилении давления на Россию, чтобы она села за стол переговоров с реальным намерением достичь мира, — отметила президент Еврокомиссии.