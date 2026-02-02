За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 150 боевых столкновений.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Противник нанес 25 авиационных ударов, сбросил 76 управляемых авиабомб.

Кроме того, применил 2872 дрона-камикадзе и осуществил 2452 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.

Карта боевых действий в Украине на 2 февраля 2026

Полномасштабная война в Украине длится уже 1440-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

