Российские оккупанты регулярно используют самолеты для обстрелов украинских городов. Один из таких — стратегический бомбардировщик Ту-160.

Что известно о бомбардировщике-ракетоносце Ту-160, его особенности, какие ракеты несет, ориентировочная цена и технические характеристики — далее в материале Фактов ICTV.

Ту-160 технические характеристики

Ту-160 является советским стратегическим бомбардировщиком-ракетоносцем с изменяемой геометрией крыла.

Сейчас смотрят

Классифицируется как сверхзвуковой бомбардировщик, его считают самым мощным боевым самолетом в мире.

На данный момент такие бомбардировщики-ракетоносцы состоят на вооружении РФ, хотя после распада СССР часть парка Ту-160 была и в собственности Украины.

Первый свой полет Ту-160 совершил 18 декабря 1981 года.

Он может развивать скорость до 2 200 км/ч — на высоте, до 1 030 км/ч – возле земли. Крейсерская скорость – 850 км/ч.

Максимальная дальность полета Ту-160 без дозаправки – 13 950 км, практическая – до 12 300 км.

Продолжительность полета – до 25 часов.

Какие ракеты несет Ту-160

Вооружение, которое используется на Ту-160, это стратегические крылатые ракеты Х-55 СМ.

Они предназначены для поражения стационарных целей с заранее заданными запрограммированными координатами, ввод которых в память ракеты осуществляется перед вылетом бомбардировщика.

Ту-160 сколько ракет запускает

Ракеты размещают на двух барабанных пусковых установках МКУ-6-5У по шесть штук в два грузовых отсека самолета.

В случае поражения целей на меньшей дальности на вооружение берут аэробаллистические Х-15 С — 24 ракеты, по 12 на каждой МКУ.

После специального переоборудования самолет могут оснащать, в частности, свободнопадающими бомбами до 40 тыс. кг различного калибра, включая ядерные, разовые бомбовые кассеты, морские мины и другое вооружение.

Ту-160 вооружение

Такие самолеты предназначаются для поражения наиболее важных целей ядерным и обычным оружием. Также их используют при обстрелах удаленных военно-географических районов и глубокого тыла континентальных театровоенных действий.

Ту-160 цена

Стоит отметить, что цена Ту-160, по самым скромным оценкам, составляет около $250 млн.

По данным американских аналитиков, стоимость полного жизненного цикла самолета превосходит его цену по меньшей мере втрое, а то и в пять раз.

Ту-160 в России

Одной из крупнейших известных авиабаз России, где базируются стратегические бомбардировщики Ту-160, является Энгельс-2.

Эта стратегическая авиабаза расположена неподалеку от Саратова.

В российских медиа сообщали, что по состоянию на 2009 год там находилось по меньшей мере 16 Ту-160.

Россияне использовали эти бомбардировщики, к примеру, против Сирии в 2015 году.

Ту-160 на вооружении Украины

Первая группа из двух Ту-160 поступила в 184-й Гвардейский Полтавско-Берлинский Краснознаменный ВБАП, базировавшийся в Прилуках Черниговской области, 25 апреля 1987 года.

Один из этих самолетов принадлежал к опытной серии, второй был главным в военной серии.

К 1991 году на украинской авиабазе в Прилуках (Черниговщина) находилось 19 самолетов Ту-160, которые перешли к Воздушным силам Украины после распада СССР.

Однако стратегическая авиация не соответствовала военной доктрине Украины, а потому в 1999 году восемь Ту-160 украинские власти отдали россиянам “за газ”, еще девять утилизировали, а один остался в Полтаве в музее Дальней авиации.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.