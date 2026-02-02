Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
Потери врага на 2 февраля: ВСУ уничтожили 850 оккупантов и 25 артсистем
За прошедшие сутки на фронте Силы обороны ликвидировали почти тысячу оккупантов, а также уничтожили шесть танков.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.
Потери врага на 2 февраля 2026
- личного состава – около 1 241 530 (+850) человек,
- танков – 11 627 (+2) ед,
- боевых бронированных машин – 23 981 (+1) ед,
- артиллерийских систем – 36 802 (+25) ед,
- РСЗО – 1 633 (+1) ед.,
- средств ПВО – 1 291 (+1) ед.,
- самолетов – 435 ед.,
- вертолетов – 347 ед.,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 121 217 (+1083) ед.,
- крылатых ракет – 4 205 ед.,
- кораблей / катеров – 28 ед.,
- подводных лодок – 2 ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн – 76 585 (+146) ед.,
- специальной техники – 4 057 (+2) ед.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1440-е сутки.
