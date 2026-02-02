За прошедшие сутки на фронте Силы обороны ликвидировали почти тысячу оккупантов, а также уничтожили шесть танков.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Потери врага на 2 февраля 2026

личного состава – около 1 241 530 (+850) человек,

танков – 11 627 (+2) ед,

боевых бронированных машин – 23 981 (+1) ед,

артиллерийских систем – 36 802 (+25) ед,

РСЗО – 1 633 (+1) ед.,

средств ПВО – 1 291 (+1) ед.,

самолетов – 435 ед.,

вертолетов – 347 ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 121 217 (+1083) ед.,

крылатых ракет – 4 205 ед.,

кораблей / катеров – 28 ед.,

подводных лодок – 2 ед.,

автомобильной техники и автоцистерн – 76 585 (+146) ед.,

специальной техники – 4 057 (+2) ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1440-е сутки.

Сейчас смотрят

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.