Куда звонить, если нет света в Днепре: все актуальные контакты для жителей
- По вопросам массовых отключений в домах и районах обращайтесь в ДТЭК Днепровские электросети.
- Проблемы с уличным освещением решают городские власти.
- В квартире или частном доме проверяйте щиток и обращайтесь к электрику или ОСМД.
Отключение электроэнергии в городе может иметь разные причины, от аварии на сетях до проблем внутри дома. Поэтому главная задача для жителей — правильно определить, куда именно обращаться, чтобы не тратить время зря.
Куда звонить, если нет света в Днепре, читайте в нашем материале.
Куда звонить в Днепре, если нет света
Оператором системы распределения электроэнергии в Днепре является ДТЭК Днепровские электросети. Именно эта компания отвечает за наружные кабельные и воздушные линии, которые подводят электричество к домам. Если обесточены сразу несколько домов, улица или целый район, то это зона ответственности ДТЭК.
Как позвонить на горячую линию ДТЭК:
- (056) 790-99-00,
- (066) 790-99-00,
- (067) 790-99-00,
- (063) 790-99-00
Эти линии подходят и для стационарных, и для мобильных звонков. Здесь принимают заявки об авариях, повреждениях сетей, а также консультируют по подключениям и услугам компании.
Пропал свет в Днепре, куда обращаться
Кроме телефонов, сообщить о проблеме можно через онлайн-сервисы ДТЭК. Это можно сделать на официальном сайте или через чат-боты в Viber и Telegram. Это удобно, когда дозвониться сложно из-за большого количества обращений.
Если вопрос касается уличного освещения (не светят фонари во дворе, на дороге или в парке), это уже компетенция городских властей. В таком случае обращаться нужно на горячую линию горсовета по телефонам:
- (056) 732-12-12,
- (095) 732-12-12,
- (096) 732-12-12,
- (073) 732-12-12.
Обратите внимание, что в Днепре из-за дефицита электроэнергии ввели ограничения. В городе уменьшили количество электротранспорта на маршрутах и сократили время работы уличного освещения. Такое решение приняли, чтобы снизить потребление тока в периоды наибольшей нагрузки на энергосистему.
Отныне освещение в парках, скверах и на пешеходных территориях будут выключать в 22:00. Подсветка мостов будет работать дольше — до 24:00.
Кроме того, уличное освещение в целом работает не на полную мощность. Поэтому сейчас в Днепре работает только около 60% световых точек. В горсовете отмечают, что эти меры должны помочь уменьшить нагрузку на энергосистему страны в пиковые часы потребления.
Нет света в Днепре, куда звонить
Если электричества нет только в вашей квартире или подъезде, проблема может быть во внутренних сетях. Проводка внутри жилья — это ответственность владельца, а сети дома обслуживает управляющая компания или ОСМД. В такой ситуации стоит проверить автоматические выключатели в щитке и, при необходимости, обратиться к электрику или управляющему дома.
Вопросы, связанные с начислениями за свет, счетами или счетчиками, решает поставщик электроэнергии YASNO. Связаться с ними можно по номеру (056/050/067/093) 770-11-55 или через официальные онлайн-каналы.
Если дозвониться сложно, сначала проверьте информацию о плановых или аварийных отключениях на ресурсах ДТЭК или воспользуйтесь чат-ботом, указав свой адрес. Это поможет быстрее понять причину и не перегружать линии лишними звонками.