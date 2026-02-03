Отключение электроэнергии в городе может иметь разные причины, от аварии на сетях до проблем внутри дома. Поэтому главная задача для жителей — правильно определить, куда именно обращаться, чтобы не тратить время зря.

Куда звонить, если нет света в Днепре, читайте в нашем материале.

Куда звонить в Днепре, если нет света

Оператором системы распределения электроэнергии в Днепре является ДТЭК Днепровские электросети. Именно эта компания отвечает за наружные кабельные и воздушные линии, которые подводят электричество к домам. Если обесточены сразу несколько домов, улица или целый район, то это зона ответственности ДТЭК.

Как позвонить на горячую линию ДТЭК:

(056) 790-99-00,

(066) 790-99-00,

(067) 790-99-00,

(063) 790-99-00

Эти линии подходят и для стационарных, и для мобильных звонков. Здесь принимают заявки об авариях, повреждениях сетей, а также консультируют по подключениям и услугам компании.

Пропал свет в Днепре, куда обращаться

Кроме телефонов, сообщить о проблеме можно через онлайн-сервисы ДТЭК. Это можно сделать на официальном сайте или через чат-боты в Viber и Telegram. Это удобно, когда дозвониться сложно из-за большого количества обращений.

Если вопрос касается уличного освещения (не светят фонари во дворе, на дороге или в парке), это уже компетенция городских властей. В таком случае обращаться нужно на горячую линию горсовета по телефонам:

(056) 732-12-12,

(095) 732-12-12,

(096) 732-12-12,

(073) 732-12-12.

Обратите внимание, что в Днепре из-за дефицита электроэнергии ввели ограничения. В городе уменьшили количество электротранспорта на маршрутах и сократили время работы уличного освещения. Такое решение приняли, чтобы снизить потребление тока в периоды наибольшей нагрузки на энергосистему.

Отныне освещение в парках, скверах и на пешеходных территориях будут выключать в 22:00. Подсветка мостов будет работать дольше — до 24:00.

Кроме того, уличное освещение в целом работает не на полную мощность. Поэтому сейчас в Днепре работает только около 60% световых точек. В горсовете отмечают, что эти меры должны помочь уменьшить нагрузку на энергосистему страны в пиковые часы потребления.

Нет света в Днепре, куда звонить

Если электричества нет только в вашей квартире или подъезде, проблема может быть во внутренних сетях. Проводка внутри жилья — это ответственность владельца, а сети дома обслуживает управляющая компания или ОСМД. В такой ситуации стоит проверить автоматические выключатели в щитке и, при необходимости, обратиться к электрику или управляющему дома.

Вопросы, связанные с начислениями за свет, счетами или счетчиками, решает поставщик электроэнергии YASNO. Связаться с ними можно по номеру (056/050/067/093) 770-11-55 или через официальные онлайн-каналы.

Если дозвониться сложно, сначала проверьте информацию о плановых или аварийных отключениях на ресурсах ДТЭК или воспользуйтесь чат-ботом, указав свой адрес. Это поможет быстрее понять причину и не перегружать линии лишними звонками.

