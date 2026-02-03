Во время встречи в Киеве президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обсудили поставки ракет для Patriot, программу PURL, в частности, ее финансирование и евроатлантическое сотрудничество.

Встреча Зеленского и Рютте: о чем говорили

Президент Украины во время встречи с генсеком НАТО подчеркнул потребность Украины в ракетах для систем Patriot.

— Против баллистики работают наиболее эффективно, вы это знаете, Patriot — это означает, что нужно больше ракет для Patriot и нужно, чтобы поставки были максимальными, оперативными. Мы над этим работаем, и я благодарю Марка за то, что он в этом очень сильно помогает. Мы говорили сегодня об этом, и я надеюсь, что удастся реализовать все, о чем мы договорились, — сказал Зеленский во время пресс-конференции с Рютте в Киеве.

Также он подчеркнул важность наполненности пакетов программы PURL.

— Мы с Марком продолжаем работу, чтобы были дополнительные страны для выделения траншей, финансов дополнительно для PURL. Мы сегодня об этом говорили, — отметил президент.

Кроме того, он обсудил с генсеком НАТО необходимость предоставления Европе лицензий для изготовления, в частности, ракет для систем противовоздушной обороны, которые есть в США.

— Мы предлагаем такое производство вместе с Украиной и нашими соседями в Европе, и всеми другими партнерами, которые имеют соответствующие возможности. Все наши ответные действия должны быть совместными, достаточными и эффективными, — добавил Зеленский.

К тому же, стороны обсудили евроатлантическое сотрудничество.

— То, что есть сейчас на складах наших партнеров, должно реально работать на защиту. То, что мы можем производить вместе, а это почти все, что и нужно Европе, мы должны производить максимально, — сказал глава государства.

Напомним, что 3 февраля в Киев с официальным визитом прибыл Марк Рютте, который уже выступил на открытии 15-й сессии Верховной Рады Украины.

Генсек НАТО выступил в Верховной Раде, во время чего сообщил, что после достижения мирного соглашения в Украине развернут авиацию, флот и наземные силы для обеспечения безопасности.

