Ракеты для Patriot, программа PURL и евроатлантическое сотрудничество: о чем говорили Зеленский и Рютте
- Президент Владимир Зеленский во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте обсудил поставки ракет для систем ПВО Patriot.
- Также они коснулись важности наполненности пакетов программы PURL.
- Кроме того, стороны обсудили евроатлантическое сотрудничество.
Во время встречи в Киеве президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обсудили поставки ракет для Patriot, программу PURL, в частности, ее финансирование и евроатлантическое сотрудничество.
Встреча Зеленского и Рютте: о чем говорили
Президент Украины во время встречи с генсеком НАТО подчеркнул потребность Украины в ракетах для систем Patriot.
— Против баллистики работают наиболее эффективно, вы это знаете, Patriot — это означает, что нужно больше ракет для Patriot и нужно, чтобы поставки были максимальными, оперативными. Мы над этим работаем, и я благодарю Марка за то, что он в этом очень сильно помогает. Мы говорили сегодня об этом, и я надеюсь, что удастся реализовать все, о чем мы договорились, — сказал Зеленский во время пресс-конференции с Рютте в Киеве.
Также он подчеркнул важность наполненности пакетов программы PURL.
— Мы с Марком продолжаем работу, чтобы были дополнительные страны для выделения траншей, финансов дополнительно для PURL. Мы сегодня об этом говорили, — отметил президент.
Кроме того, он обсудил с генсеком НАТО необходимость предоставления Европе лицензий для изготовления, в частности, ракет для систем противовоздушной обороны, которые есть в США.
— Мы предлагаем такое производство вместе с Украиной и нашими соседями в Европе, и всеми другими партнерами, которые имеют соответствующие возможности. Все наши ответные действия должны быть совместными, достаточными и эффективными, — добавил Зеленский.
К тому же, стороны обсудили евроатлантическое сотрудничество.
— То, что есть сейчас на складах наших партнеров, должно реально работать на защиту. То, что мы можем производить вместе, а это почти все, что и нужно Европе, мы должны производить максимально, — сказал глава государства.
Напомним, что 3 февраля в Киев с официальным визитом прибыл Марк Рютте, который уже выступил на открытии 15-й сессии Верховной Рады Украины.
Генсек НАТО выступил в Верховной Раде, во время чего сообщил, что после достижения мирного соглашения в Украине развернут авиацию, флот и наземные силы для обеспечения безопасности.