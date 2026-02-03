Украина серьезно настроена на достижение прогресса в вопросе мира, только Россия продолжает атаки и демонстрирует тем самым несерьезность в отношении мирного процесса, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Рютте об атаке РФ на Украину как срыве мирного процесса

Во время выступления в Киеве на открытии 15-й сессии Верховной Рады генсек НАТО заявил, что в мирном процессе был достигнут важный прогресс, однако РФ продолжает наносить удары по Украине.

— …достигнут важный прогресс (на пути к миру, — Ред.), но Россия продолжает атаковать. Пример этому — обстрел прошлой ночью, и это демонстрирует несерьезность россиян в отношении мира, — сказал Марк Рютте.

Генсек НАТО подчеркнул, что армия РФ несет огромные потери в войне против Украины, они уже достигли более 1 млн человек.

— Уже более миллиона жертв с их стороны. И несмотря на готовность Путина приносить жертвы, любые достижения на поле боя даются им очень больно, — добавил он.

Напомним, начиная с шести вечера 2 февраля, РФ применила по Украине 521 средство воздушного нападения. Россия атаковала Украину ракетами Циркон и Искандер, а также беспилотниками различных модификаций.

Основными направлениями российского удара были Киевская, Харьковская, Днепропетровская, Винницкая и Одесская области.

