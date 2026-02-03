США предложили продолжить шаги по деэскалации до следующей встречи переговорных групп в Абу-Даби, однако эта инициатива не была реализована.

США предложили шаги деэскалации — не наносить удары по энергетической инфраструктуре до следующей встречи переговорных групп в Абу-Даби.

Это было логичное предложение: на следующей встрече обсуждались бы новые пути деэскалации, но этого не произошло.

Сейчас смотрят

Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Шаги по деэскалации не были продолжены – Зеленский

– Американцы логично предложили до следующей встречи (продолжить шаги по деэскалации. – Ред.). И так оно и должно было быть: чтобы была следующая встреча, а дальше стороны продолжили говорить о других путях деэскалации, как мы видим окончание войны, — отметил президент.

Он добавил, что встреча была перенесена на среду-четверг, не по инициативе Украины.

— И на наш взгляд, деэскалация должна была бы продолжаться. Но тем не менее это не продлено, — подчеркнул Зеленский.

Глава государства напомнил, что после встречи в Абу-Даби США предложили не бить по энергетике, также поднимался вопрос не обстреливать другую критическую инфраструктуру.

Однако, как подчеркнул Зеленский, были удары по украинской железной дороге и другим объектам. Этой ночью враг нанес удар по Украине, использовав 71 ракету и 450 дронов.

— Если посмотреть на тот ударный комплект, который Россия хотела применить в момент, когда закончились предварительные переговоры в Абу-Даби, то на тот момент всего было меньше. Что они сделали? Они отложили удар, увеличили количество ракет и дронов и в самые холодные дни нанесли удар. То есть я бы не сказал, что нам кто-то что-то подарил, — подчеркнул президент.

По его словам, россияне нанесли удар в полтора раза большим пакетом ракет и дронов, чем могли на тот момент.

Напомним, 29 января президент США Дональд Трамп заявил, что попросил Владимира Путина не бить по Киеву и другим украинским городам в течение недели, и Путин якобы согласился.

Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что во время массированной российской атаки 3 февраля РФ применила чрезвычайно большое количество баллистических ракет.

По его словам, удалось сбить 38 ракет из 70. Всего зафиксировано 521 средство воздушного нападения.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.