Во вторник, 3 февраля, в Деснянском районе Киева с 07:00 утра начнут применяться временные почасовые графики отключения света.

Об этом сообщает ДТЭК.

На Троещине будут применять временные графики

Коммунальщикам удалось восстановить центральное теплоснабжение для части жителей массива Троещина в Деснянском районе Киева.

В связи с этим с 07:00 утра 3 февраля по Деснянскому району будут применяться временные графики отключения света.

Ознакомиться с графиком можно в чат-боте, на сайте или в приложении Киев Цифровой.

Напомним, в Киеве в ночь на 29 января ввели временные графики отключения света, несмотря на серьезный дефицит электричества в столице после массированных атак РФ.

В ДТЭК предупредили, что графики в разных районах будут неравномерными из-за особенностей повреждений энергосистемы.

Также они не будут привязаны к обычным очередям — график будет отдельный для каждого дома.

31 января в Киеве и многих областях Украины вводили экстренные отключения света из-за масштабной аварии в энергосистеме.

Также в столице временно не было воды, работу метро приостанавливали из-за отсутствия напряжения в сети.

