Троещина возвращается к временным графикам отключения света
Во вторник, 3 февраля, в Деснянском районе Киева с 07:00 утра начнут применяться временные почасовые графики отключения света.
Об этом сообщает ДТЭК.
На Троещине будут применять временные графики
Коммунальщикам удалось восстановить центральное теплоснабжение для части жителей массива Троещина в Деснянском районе Киева.
В связи с этим с 07:00 утра 3 февраля по Деснянскому району будут применяться временные графики отключения света.
Ознакомиться с графиком можно в чат-боте, на сайте или в приложении Киев Цифровой.
Напомним, в Киеве в ночь на 29 января ввели временные графики отключения света, несмотря на серьезный дефицит электричества в столице после массированных атак РФ.
В ДТЭК предупредили, что графики в разных районах будут неравномерными из-за особенностей повреждений энергосистемы.
Также они не будут привязаны к обычным очередям — график будет отдельный для каждого дома.
31 января в Киеве и многих областях Украины вводили экстренные отключения света из-за масштабной аварии в энергосистеме.
Также в столице временно не было воды, работу метро приостанавливали из-за отсутствия напряжения в сети.