Поражен учебный центр пилотов FPV-дронов в районе Камыш-Зари на ВОТ Запорожья
- Поражен учебный центр FPV-дронов врага в Камыш-Заре на ВОТ Запорожской области.
- Нанесены удары по живой силе РФ в районе Хлеборобного Запорожской области.
- Также Генштаб ВСУ подтвердил удары по объектам РФ, осуществленные 2 февраля.
В ночь на 3 февраля Силы обороны Украины нанесли огневое поражение по учебному центру FPV-дронов, сосредоточению живой силы и станции радиоэлектронной борьбы российских войск.
Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.
Поражение военных объектов РФ: что известно
На временно оккупированной территории Запорожской области, в районе населенного пункта Камыш-Заря, зафиксировано поражение учебного центра подготовки пилотов и производства FPV-дронов противника.
Также на ВОТ Запорожской области, в районе Хлеборобного, Силы обороны поразили место сосредоточения живой силы захватчиков.
Кроме того, 2 февраля украинские подразделения нанесли удар по сосредоточению личного состава противника в районе населенного пункта Теребрено Белгородской области РФ.
В Донецкой области, на временно оккупированной территории, в районе Барановки зафиксировано поражение станции радиоэлектронной борьбы врага.
По результатам предварительных мероприятий подтверждено уничтожение тяжелой огнеметной системы ТОС-1А Солнцепек, пораженной 2 февраля 2026 года на территории Белгородской области России.