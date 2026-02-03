В ночь на 3 февраля Силы обороны Украины нанесли огневое поражение по учебному центру FPV-дронов, сосредоточению живой силы и станции радиоэлектронной борьбы российских войск.

Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.

Поражение военных объектов РФ: что известно

На временно оккупированной территории Запорожской области, в районе населенного пункта Камыш-Заря, зафиксировано поражение учебного центра подготовки пилотов и производства FPV-дронов противника.

Также на ВОТ Запорожской области, в районе Хлеборобного, Силы обороны поразили место сосредоточения живой силы захватчиков.

Кроме того, 2 февраля украинские подразделения нанесли удар по сосредоточению личного состава противника в районе населенного пункта Теребрено Белгородской области РФ.

В Донецкой области, на временно оккупированной территории, в районе Барановки зафиксировано поражение станции радиоэлектронной борьбы врага.

По результатам предварительных мероприятий подтверждено уничтожение тяжелой огнеметной системы ТОС-1А Солнцепек, пораженной 2 февраля 2026 года на территории Белгородской области России.

